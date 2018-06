Petrohrad má záujem o MS 2023, hrať sa má v najmodernejšej hale

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 5. júna (TASR) - Ruské mesto Petrohrad sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2023. Plánuje kvôli tomu zrekonštruovať Ľadový palác, arénu so súčasnou kapacitou 12-tisíc divákov. Po rekonštrukcii by sa do nej malo vojsť vyše 20-tisíc divákov a mala by sa stať najmodernejším hokejovým stánkom v Európe.Petrohradskú arénu chcú predstavitelia SKA vynoviť predovšetkým pre fanúšikov klubu.uviedol pre championat.ru viceprezident SKA Petrohrad Roman Rotenberg.Rusi chcú predložiť projekt ultra moderného štadióna. Okrem hokejových zápasov by sa v ňom mali uskutočniť koncerty a iné podujatia.dodal Rotenberg. Okrem bytov a obchodov by na ploche 60-tisíc metrov štvorcových mali vyrásť aj dve materské školy s celkovou kapacitou takmer 800 miest a škola pre 1375 miest. Po dokončení výstavby bude aréna najväčším hokejovým štadiónom a jedným z najväčších krytých športových zariadení v Európe. Technické vybavenie by malo byť na rovnakej úrovni, ako majú haly v zámorí.MS v hokeji bude v roku 2019 hostiť Slovensko, o rok neskôr Švajčiarsko. V roku 2021 sa svetový šampionát uskutoční v Lotyšsku a Bielorusku a v roku 2022 budú MS hostiť Fíni. Okrem Ruska sa o organizáciu MS 2023 plánujú uchádzať aj Česi.