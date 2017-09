Petryová si zaregistrovala webovú adresu, nejde o novú stranu, tvrdí

Frauke Petryová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Drážďany 27. septembra (TASR) - Frauke Petryová, ktorá je oficiálne ešte stále predsedníčkou pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), dnes potvrdila, že si dala zaregistrovať internetovú adresu "dieblauen.de" (die blauen - modrí).Počas zasadania saského krajinského parlamentu v Drážďanoch však zároveň poprela špekulácie, že je to prvý krok k založeniu novej strany. Názov domény podľa nej symbolizuje ideu, ale nie je to názov novej strany, uviedla agentúra DPA .Petryová zdôraznila, že chce zostať politicky aktívna, ale ešte je príliš skoro hovoriť o podrobnostiach súvisiacich s novým webom.povedala.Petryová a jej manžel Marcus Pretzell, ktorý je šéfom frakcie AfD v parlamente v Severnom Porýní-Vestfálsku, v utorok oznámili, že zložia svoje funkcie a odídu zo strany. Svoje parlamentné mandáty si však mienia ponechať. Petryová zdôvodnila tento krok "radikalizáciou" AfD.Pretzell dnes takisto rozvíril špekulácie o založení novej strany, keď pre verejnoprávnu televíziu ZDF povedal, že "v súčasnosti neexistuje strana, ktorá by mohla v Nemecku uskutočniť politické zmeny".odpovedal na otázku, či plánuje založenie novej strany.Adresa dieblauen.de existuje už od 11. júla 2009 a 19. januára 2016 bola prevedená na poskytovateľa webových služieb United Domains. Aj na sociálnej sieti Twitter sa dnes objavili profily s názvom "Die Blauen", ktoré sa však ukázali byť falošné.