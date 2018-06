Petržalčania môžu navrhnúť názov nového, druhého miestneho periodika

Na snímke v pozadí je sídlisko Petržalka. Foto: TASR/Oliver Paul Foto: TASR/Oliver Paul

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Obyvatelia bratislavskej Petržalky môžu navrhovať názov nového miestneho periodika. To by malo začať vychádzať od septembra a výhradne v réžii mestskej časti. Rozhodli tak poslanci na májovom miestnom zastupiteľstve po tom, ako Petržalské noviny prešli z rúk doterajšieho Vydavateľstva M.R.K. agency, s.r.o., na spoločnosť NIVEL Plus, s.r.o.priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci i kolektívy, možnosť posielať návrhy majú do 25. júna. Urobiť tak môžu elektronicky na e-mailovú adresu tlacove@petrzalka.sk, do predmetu správy treba uviesť "Súťaž o názve novín". Víťazný návrh vyberú miestni poslanci, pre jeho autora je pripravená odmena 1000 eur.V mestskej časti by tak po novom mali vychádzať dvoje miestne noviny. Aj takto sa totiž môže skončiť kauza Petržalské noviny. Jedným periodikom ostanú Petržalské noviny, ktorých vydavateľom bola donedávna mestská časť, ale vlastníkom projektu a tvorcom novín bolo Vydavateľstvo M.R.K. agency, ktoré v roku 2015 vyhralo verejnú súťaž. Táto spoločnosť bola zároveň vlastníkom značky, webu a jeho obsahu. Mestská časť podľa zmluvy zo svojho rozpočtu financovala tlač a distribúciu novín. Vydavateľstvo však na základe vývoja situácie a vlny kritiky zo strany niektorých poslancov, obzvlášť v posledných mesiacoch, požiadalo starostu Vladimíra Bajana o zrušenie zmluvy, s čím starosta súhlasil a novým vydavateľom sa stala spoločnosť NIVEL Plus, vydávajúca Bratislavské noviny.Druhým má byť periodikum zatiaľ neznámeho názvu. Jeho vydavateľom, vlastníkom názvu, domény či grafického vizuálu má byť výhradne mestská časť. Na to bude potrebné vyčleniť z rozpočtu okolo 63.000 eur, poslanci však musia povedať, z akej rozpočtovej položky ich zoberú. Noviny by mali mať menej strán a menšiu periodicitu než Petržalské noviny, nedoriešená je otázka, kto, resp. ako by pripravoval obsah periodika. Iba takto však bude podľa poslancov zabezpečené objektívne informovanie obyvateľov a zamedzenie nekalých praktík a zneužívaniu novín v predvolebnej kampani.Mestská časť by tak mala vydávať svoje noviny, zároveň však má prísľub, že informácie môže uverejňovať aj na stránkach Petržalských novín, ktoré podľa nového majiteľa pokračujú a nemení sa ani ich obsah, ani zameranie, ani periodicita. Podľa niektorých je však zatiaľ otázne, ktoré noviny budú samotní obyvatelia vnímať ako zdroj informácií.