Petržalka chce pre svoje lokality vypracovať Štúdiu pešieho pohybu

Petržalka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. júla (TASR) – Demonštrovať bezpečné a bezkolízne prechody cez územie bratislavskej Petržalky, najmä v období zvyšujúceho sa zahusťovania a riešenia dopravy a parkovania. To je cieľom Štúdie pešieho pohybu, ktorá by mala byť rozčlenená na tri časti, teda podľa lokalít Lúky, Dvory a Háje.uviedol pre TASR petržalský starosta Vladimír Bajan.Samospráva je totiž presvedčená, že dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú podmienky pre chodcov, čím sa pešia doprava odsúva do úzadia. Konštatuje, že kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva a bezbariérovosti mesta.uvádza mestská časť na svojej webovej stránke.V súčasnosti má miestna samospráva vypracovanú štúdiu pre lokalitu Háje, ktorú možno pripomienkovať do konca júla prostredníctvom e-mailovej adresy milan.raus@petrzalka.sk. Materiál by sa mal dostať na prerokovanie jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva a následne aj samotného zastupiteľstva. V pláne mestskej časti je do budúcna vypracovať takýto materiál aj pre zvyšné dve lokality, zatiaľ je otázne, že kedy.doplnil Bajan, podľa ktorého môže byť takáto štúdia motivačným materiálom aj pre ostatné mestské časti.