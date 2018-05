Petržalka eviduje takmer 4600 psov, za ktorých majitelia zaplatili daň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) – Miestny úrad v bratislavskej Petržalke eviduje takmer 4600 psov. Za tých ich majitelia zaplatili tento rok na miestnej dani vyše 150.000 eur. V porovnaní s minulým rokom je to takmer o 20.000 eur menej.priblížia Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Najvyššia daň, a to 67 eur, sa týka psov v bytoch s kohútikovou výškou viac ako 43 centimetrov. Za menšieho psa zaplatí jeho majiteľ ročne 34 eur. Pes chovaný v rodinnom dome stojí svojho majiteľa 17 eur, a to bez rozdielu veľkosti psa. Od začiatku tohto roka majú úľavu na dani osamelí dôchodcovia a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) platia rovnakú čiastku, teda 17 eur ročne bez ohľadu na výšku psa. Donedávna totiž za väčšieho psa platili 67 eur a výška dane 17 eur sa týkala len malých psov.Psičkári majú k dispozícii tri výbehy pre psov. Okrem výbehu s cvičiskom na Wolkrovej ulici s rozlohou 11.000 metrov štvorcových, je to aj výbeh o rozlohe vyše tisíc metrov štvorcových na Holíčskej ulici a výbeh na ploche takmer 23 árov pri Panónskej ceste, neďaleko obratiska autobusov na Vyšehradskej ulici.doplnila Vnenková. V rozpočte má mestská časť na jeho vybudovanie vyčlenených 20.000 eur.Peniaze sú súčasťou tohtoročného balíka 62.000 eur, ktorý samospráva plánuje minúť. Z nich sa bude uhrádzať zber psích exkrementov, teda vyprázdňovanie a čistenie košov, dopĺňanie vrecúšok do nich a taktiež zabezpečenie vrecúšok pre tých, ktorí zaplatia za svojho psa daň.