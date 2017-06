Petržalka hospodárila v roku 2016 s prebytkom vyše 1,65 milióna eur

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako 1,65 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2016, ktorý schválili petržalskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Samospráva tento fakt vníma najmä ako výsledok efektívnejšieho narábania s financiami, hoci tiež priznáva, že pod prebytok sa z istej časti podpísala aj skutočnosť, že niektoré projekty, ktoré boli pôvodne rozpočtované na rok 2016, sa začali realizovať až v tomto roku.Petržalka v minulom roku hospodárila s vyše 31,7 milióna eur. V rámci bežného rozpočtu dosiahla mestská časť príjmy viac ako 30,5 milióna eur. Výdavky predstavujú vyše 28 miliónov eur, z čoho najviac financií išlo do oblasti školstva, ale tiež na zabezpečenie čistoty, starostlivosť o zeleň a na opravy komunikácií v správe mestskej časti.V kapitálovom rozpočte predstavujú príjmy mestskej časti takmer 313.000 eur a výdavky viac ako 1,1 milióna eur. Tie boli nasmerované predovšetkým do školstva, a to na rekonštrukcie budov materských a základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.skonštatoval petržalský miestny úrad s tým, že v rámci investícií najpozitívnejšie vníma vlaňajšie otvorenie plavárne a tohtoročnú rekonštrukciu materskej školy na Vyšehradskej ulici.Časť "ušetrených" peňazí použije samospráva na financovanie niektorých poslaneckých priorít. Na rekonštrukcie základných a materských škôl by malo ísť 125.000 eur, na vybudovanie voľnočasového športového areálu Jama suma 50.000 eur a na rekonštrukciu strechy Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj 200.000 eur. Zvyšné financie presunie mestská časť do rezervného fondu. Použiť by ich mohla následne napr. aj na rekonštrukciu komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti (250.000 eur), na odstránenie havarijného stavu a likvidáciu škôd spôsobených prasknutím vodovodného potrubia v Základnej škole Prokofievova (175.080 eur) či na spoluúčasť pri nákupe vozidla pre potreby seniorov, teda izotermického auta na rozvoz stravy (12.313 eur).