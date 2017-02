Petržalka opäť bezplatne ponúka vrecká na psie exkrementy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. februára (TASR) – Psíčkari v bratislavskej Petržalke budú mať zbieranie exkrementov po svojich štvornohých miláčikoch počas venčenie o čosi jednoduchšie aj v tomto roku. Mestská časť má aj pre rok 2017 pripravené rolky s 350 kusmi vreciek pre daňovníkov, ktorí majú svojich psov riadne prihlásených a zaplatenú predmetnú miestnu daň. Tí si ich môžu vyzdvihnúť v úradných hodinách na oddelení životného prostredia petržalského miestneho úradu. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.hovorí petržalský starosta Vladimír Bajan. Podľa neho je to aj na základe viacerých opatrení, ktoré samospráva zrealizovala. Okrem spomínaných vreciek zadarmo sú to napr. oplotené výbehy pre psov či častejšie kontroly. V súčasnosti je v Petržalke evidovaných 4767 psov. Tí majú k dispozícii 215 košov špeciálne na psie exkrementy, ktoré sú vyprázdňované dvakrát do týždňa a zároveň dopĺňané 50 novými vreckami. Využívať však môžu na tento účel aj ďalších 400 smetných košov na komunálny odpad.Rovnako pokračuje s rozdávaním vreciek v tomto roku aj Staré Mesto.uvádza mestská časť na svojej webovej stránke www.staremesto.sk . Vrecká si majiteľ psa môže vyzdvihnúť na front office na staromestskom miestnom úrade. Úrad zároveň informuje, že tí, ktorí mali psíka prihláseného v minulom roku, dostanú daňový výmer poštou. Nových psíčkarov upozorňuje, aby nezabudli prihlásiť svojho psíka po dovŕšení šiestich mesiacov.