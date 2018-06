Petržalka opäť prispeje rodičom, ktorí dajú dieťa do súkromej škôlky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 poskytne príspevok pre rodičov, ktorí umiestnia svoje dieťa v súkromnej škôlke. Ten sa pohybuje vo výške 60 eur za jedno dieťa na jeden mesiac. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Tí tak opätovne odobrili finančnú pomoc pre rodičov, ktorých deti sa nedostali do štátnej škôlky.uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. V predchádzajúcich rokoch sa počet žiadostí pohyboval od 33 do 36.Ak by sa však počet tento rok zvýšil, ako je momentálne stanovené, samospráva je pripravená situáciu pružne riešiť a hľadať financie vo svojom rozpočte.skonštatovala Vnenková.Jasnejšie by to malo byť do 1. septembra, kedy bude miestny úrad vedieť, koľko žiadostí bude pre nasledujúci školský rok podaných. Vnenková však podotýka, že na to, aby mohli rodičia daný príspevok dostať, musia spĺňať určité podmienky a podať žiadosť o túto finančnú pomoc. Všetky potrebné informácie, ako aj tlačivá sú na webovej stránke mestskej časti.Príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v Petržalke, do začiatku školského roka dosiahne najmenej tri roky a nebolo prijaté z kapacitných dôvodov do žiadnej škôlky v pôsobnosti mestskej časti. Ďalšou z podmienok je, aby maximálny mesačný príjem domácnosti posudzovaného žiadateľa nepresiahol sumu 500 eur na osobu a aby žiadateľ nebol zároveň poberateľom príspevku na dieťa súvisiacim s jeho dlhodobým neprijatím. Mesačná výška finančného príspevku je 60 eur a na jedno dieťa môže byť poskytnutá na dobu maximálne 11 mesiacov. Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto výzvy, najneskôr do 15. augusta.