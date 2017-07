Petržalka pokračuje v opravách chodníkov a parkovísk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a parkovísk vo svojej správe. Na tie miestna samospráva vyčlenila zo svojho rozpočtu navyše okolo 250.000 eur, a to vďaka prebytku v hospodárení.uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.Samospráva totiž podľa nej každoročne vyčleňuje 400.000 eur na bežné a lokálne opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk, v ktorých sú zahrnuté aj opravy dopravného značenia, dažďových vpustov, oporných múrov a mimoúrovňových schodísk. Práve vďaka prebytku sa však suma mohla tento rok zvýšiť na 650.000 eur. Finančné prostriedky sú pritom investované na základe odporúčaní rady Fondu statickej dopravy.V súčasnosti mestská časť rekonštruuje chodník na Pankúchovej ulici, začiatkom augusta by mal prísť na rad chodník na Tupolevovej ulici. Práce sú naplánované do konca augusta. Nového povrchu sa už dočkali chodníky a časť parkoviska na Medveďovej, chodník na Holíčskej, parkovisko na Fedinovej a na Mlynarovičovej ulici pri trhovisku, vrátane prístupovej rampy.Petržalská samospráva opravuje komunikácie, chodníky a parkoviská priebežne, a to podľa žiadostí obyvateľov a na základe obhliadok pracovníkov miestneho oddelenia majetku. Tí následne spracujú plán opráv podľa viacerých kritérií, napr. stupňa poškodenia či frekventovanosti využitia komunikácie. Plán je pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný.skonštatovala Platznerová.Najväčšiu prioritu majú pritom komunikácie s najväčším pohybom áut s napojením na hlavné ťahy. V prípade chodníkov sú uprednostnené tie, kde je vyšší pohyb chodcov a ktoré spájajú sídlisko so zdravotným strediskom, poštou alebo inou verejnoprávnou inštitúciou alebo sú prepojením na zastávky MHD, školy, kultúrne zariadenia.