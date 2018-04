Petržalka pripravuje plavecký maratón, záujemcovia sa môžu hlásiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka aj tento rok chystá plavecký maratón. Milovníci plávania a zdravého životného štýlu sa už môžu prihlasovať do 2. ročníka plaveckej dvanásťhodinovky Petržalka v plavárni, ktorý je naplánovaný na 12. mája.uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Urobiť tak môžu prostredníctvom webovej stránky mestskej časti do 7. mája, dá sa však priamo zapojiť aj v deň podujatia. Plávať sa bude od 8.00 do 20.00 h.Vlani počas plaveckého maratónu odplávalo vyše 400 plavcov spolu 175.575 metrov, čo je takmer vzdialenosť medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Plavecký maratón vtedy odštartoval petržalský starosta Vladimír Bajan spolu s olympioničkou, kajakárkou Martinou Kohlovou. Súčasťou podujatia boli tiež zábavné hry pre deti vo vode, vystúpenie akvabel či ukážky plutvového plávania.Organizátormi podujatia sú miestne oddelenie školstva a športu mestskej časti a petržalská plaváreň na Tupolevovej ulici.