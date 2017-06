Petržalka sa pustila do opravy chodníkov a parkovísk za 400 000 eur

Petržalka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka sa pustila do rekonštrukcie chodníkov a parkovísk vo svojej správe. Podľa Silvie Vnenkovej z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu ide doteraz o najväčšie opravy, keďže samospráva zväčša opravovala ich povrchy len čiastkovo a na miestach, kde to bolo podľa nej urgentné. Dôvodom boli peniaze, ktorými financovala iné projekty. Tento rok je v miestnom rozpočte vyčlenených 400.000 eur.Dokončená by už mala byť oprava chodníka a časť parkoviska na Medveďovej ulici, ktorá stála zhruba 80.000 eur.skonštatoval starosta Petržalky Vladimír Bajan. Mrzí ho jedine fakt, že chodník už taký bezpečný nie je v noci, keďže v okolí funguje len jedna lampa, dva stĺpy verejného osvetlenia boli odpílené. Je preto zvedavý, ako dopadne verejná súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia, ktorú vypísalo hlavné mesto.Mestská časť v súčasnosti opravuje chodník na Holíčskej ulici, kde sa vlani rekonštruovala cesta, a parkovisko na Fedinovej ulici. Obnovy sa dočkajú aj parkoviská na Mlynarovičovej a Tupolevovej ulici a chodník pri základnej škole na Pankúchovej ulici. Rekonštrukčné práce neobídu ani cesty v správe mestskej časti. "dodala Vnenková.