Petržalka si chce budovu na Znievskej od kraja prenajať alebo odkúpiť

Bratislava 25. apríla (TASR) – Dlhé roky nevyužívanú budovu bývalej škôlky na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke si chce mestská časť prenajať alebo odkúpiť za jedno euro od jej vlastníka, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Podmienkou však je, že mestská časť by ju v budúcnosti využívala pre potreby materskej alebo základnej školy, komunitné centrum, denný stacionár alebo zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, verejný park či inú verejnoprospešnú funkciu. Predkupné právo by pritom mal kraj. Rozhodli o tom dnes petržalskí poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.Starostu Vladimíra Bajana v tejto súvislosti požiadali, aby začal rokovania o podmienkach prevodu alebo prenájmu nehnuteľnosti s vedením BSK. Zároveň má začať rokovania s predsedom kraja Pavlom Frešom o dotácii pre mestskú časť na riešenie jej havarijného stavu. Budova je totiž v nevyhovujúcom stave aj pre nebezpečný azbest v stenách. Ako riešenie sa zvažuje jej zbúranie, ktoré by však vyšlo zhruba na 200.000 eur. Tie ale miestna samospráva vo svojom rozpočte nemá, kraj áno. Informáciu o tom, ako rokovania dopadnú, má starosta Bajan predložiť poslancom na najbližšie rokovanie.Petržalský starosta však celú problematiku budovy bývalej škôlky vníma skôr ako predvolebnú kampaň pred blížiacimi sa krajskými voľbami.skonštatoval Bajan s tým, že bude zvažovať, či schválené uznesenie podpíše. Považuje ho totiž za prizákonné.Argumentuje tým, že samospráva žiadnu oficiálnu žiadosť na prenájom alebo predaj budovy zo strany jej vlastníka neeviduje, iba akési mediálno-verbálne vyjadrenia.myslí si Bajan. Za schodnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie riešenie považuje to, aby budova zostala v majetku kraja, ktorému by ale mestská časť pomohla získať pozemok pod ňou, ktorý v súčasnosti vlastní hlavné mesto.Podľa predsedu BSK Pavla Freša je prioritou vyriešenie majetkových vzťahov ohľadom pozemku, ktorý by mal prejsť z mesta na kraj. Preto víta deklarovanie súčinnosti petržalskej samosprávy, ktorá chce pomôcť kraju pozemok získať do jeho vlastníctva. Upozorňuje totiž, že ak by pozemok ostal mestský a budova by ostala kraju alebo by ju získala mestská časť a následne by sa zbúrala, ostal by len pozemok, ku ktorému by nemal žiadny vlastnícky vzťah ani BSK, ani miestna samospráva.Až po vyriešení pozemku sa podľa neho môže začať riešiť samotná budova bývalej škôlky, či už by ostala kraju, alebo by ju získala mestská časť.povedal Frešo. Prípadný predaj alebo prenájom by síce muselo odsúhlasiť krajské zastupiteľstvo, predseda kraja ale nevidí dôvod, že by takýto materiál cez poslancov BSK neprešiel. Kraj však bude žiadať jasnejšie formulovanie zámeru zo strany mestskej časti.