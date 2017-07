Petržalka stúpa na vyššie poschodia, Kalina: Snom je postup do 2. ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Futbalový klub FC Petržalka Akadémia vznikol iba v roku 2014 a už jeho A-mužstvo v úlohe nováčika dokázalo postúpiť zo IV. do III. ligy. Tím si dáva do budúcna ešte vyššie ciele, veľkým snom vedenia klubu je postup do druhej celoštátnej ligy.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii generálny manažérklubu Andrej Kalina.Novým trénerom mužstva je Balázs Borbély, ktorý ako kapitán bývalej Artmedie Petržalka dosiahol najväčší úspech kariéry, keď klub doviedol až do skupinovej fázy Ligy majstrov. V uplynulej sezóne trénoval B-tím DAC Dunajská Streda.Novým kapitánom mužstva je bývalý mládežnícky reprezentant SR, neskôr so skúsenosťami zo slovenskej a rumunskej najvyššej súťaže, Boris Turčák.povedal Turčák.Mládežnícke mužstvá má v FC Petržalka Akadémia na starosti šéftréner Vladimír Koník so skúsenosťami s celoslovenskými ligovými súťažami seniorovA aké sú dlhodobé ciele petržalského klubu?konštatoval Kalina.