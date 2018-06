Petržalka v rámci životného prostredia podporí deväť projektov

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 3. júna (TASR) – Vytvorenie komunitnej záhrady, vybudovanie altánku ako ekoučebne na dvore základnej školy, ale tiež revitalizácia vnútrobloku, humanizácia pochôdznej terasy či skrášlenie areálu materskej školy. Aj o tom sú občianske projekty, ktoré v rámci tohtoročnej grantovej výzvy v oblasti životného prostredia podporí bratislavská Petržalka. Tá zo svojho rozpočtu vyčlenila 30.000 eur na finančnú podporu ôsmich projektov.uviedol pre TASR zástupca petržalského starostu Michal Radosa.Na Zadunajskej ulici by tak mala vzniknúť komunitná záhrada s trávnikom, kvetinovým zákonom a popínavým plotom. Terasa na Mánesovom námestí by sa mala skrášliť kvetináčmi a novým mobiliárom, v Ovsišti by sa mal revitalizovať zanedbaný vnútroblok. V areáli základnej školy na Pankúchovej ulici vyrastie altánok, ktorý bude za priaznivého počasia slúžiť ako ekoučebňa, revitalizácia čaká areál materskej školy na Ševčenkovej ulici.priblížil Radosa.Vicestarosta verí, že v grantovej výzve bude samospráva pokračovať aj v budúcnosti. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je stanovené, že výzvu na grant musí schváliť miestne zastupiteľstvo.podotkol Radosa. Na otázku, či by sa mohla vyčlenená suma na podporu projektov v budúcnosti zvyšovať, odpovedal, že nechce veľmi predbiehať a byť extrémne optimistický.dodal Radosa.