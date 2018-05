Pezinčania spomínajú na slávneho šachistu Rétiho

Richard Réti Foto: prechlapa.sk Foto: prechlapa.sk

Pezinok 13. mája (TASR) – Víťazstvom veľmajstra Tomáša Petríka z Modry sa skončil už 12. ročník Memorálu Richarda Rétiho. Šachový turnaj sa koná v Pezinku každoročne, aby si mesto pripomenulo svojho slávneho rodáka. Legendárny šachista Richard Réti (1889 – 1929) bol navyše tohto roku v americkom Saint Louis uvedený do Svetovej šachovej siene slávy (World Chess Hall of Fame).povedal pre TASR Oliver Solga, primátor mesta Pezinok a zároveň aj autor pripravovanej životopisnej publikácie o Richardovi Rétim.Motivácou pre jej vznik je práve fakt, že Réti pochádzal z Pezinka, podobne ako slávny maliar Ján Kupecký, ktorého príbeh Solga takisto spracoval v životopisnej publikácii.Rétiho rodina sa do Pezinka prisťahovala z Hlohovca. Jeho otec si tu prenajal kúpele (dnešná Pinelova nemocnica) a ako venerológ liečil prominentnú klientelu z Bratislavy, Viedne, či z Budapešti.vysvetlil Oliver Solga.Richard Réti precestoval celú Európu, Južnú i Severnú Ameriku. V New Yorku na veľkom turnaji v roku 1924 porazil už osem rokov úradujúceho majstra sveta Josého Raula Capablancu z Kuby. Potom odcestoval do Moskvy na veľký šachový turnaj, ktorý mal nielen vzbudiť záujem Rusov o šach, ale tiež prezentovať Sovietsky zväz ako šachovú veľmoc.Práve v Moskve sa Réti zoznámil so svojou osudovou láskou, Rognedou Sergejevnou Gorodeckou. Mladučká herečka a poetka mala vtedy iba 16 rokov, takže sa po ňu Réti o rok neskôr vrátil a vzal si ju za manželku.povedal Oliver Solga.Richard Réti vydal dve šachové publikácie, Nové šachové idey a Majstri šachovnice. Obe vyšli viac ráz najmä v angličtine a patria k základom šachovej literatúry. O samotnom Rétim zatiaľ vyšiel v roku 1989 životopis českého historika Jána Kalendovského, zameriava sa však najmä na Rétiho šachové partie.dodal primátor Pezinka Oliver Solga. Životným príbehom Richarda Rétiho sa tiež zaoberá známy spisovateľ a dramatik Juraj Bindzár vo svojom románe Mlčky a krátko.Rétiho profesionálna kariéra, ani šťastie v manželstve s mladou ruskou manželkou netrvali dlho. Richard Réti zomrel 6. júna 1929 , len deväť dní po svojej štyridsiatke, na banálne detské ochorenie a zanechal po sebe dvadsaťročnú vdovu. Pochovaný je vo Viedni.Na organizácii Memoriálu Richarda Rétiho sa podieľa aj Malokarpatské múzeum v Pezinku. V jeho priestoroch si po skončení turnaja mohli hostia tak ako zvyčajne zahrať s jeho víťazom simultánnu partiu.