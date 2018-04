Pezinok sa môže tešiť zo zimného štadióna

Foto: Aréna Pezinok Foto: Aréna Pezinok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (OTS) - Dňa 26. apríla 2018 sa uskutoční otvorenie dlhoočakávanej ľadovej arény,ktorá stojí na Suvorovovej ulici v Pezinku. Pezinská verejnosť, no nielen tá pezinská, je pozvaná, aby oslávila otvorenie arény a zaželala jej množstvo spokojných korčuliarov.Program bude zahájený o 16.00 v priestoroch arény aktom jej slávnostného otvorenia, kedy sa verejnosti prihovorí v prvom rade zástupca investora, spoločnosti Aréna Pezinok s.r.o. JUDr. Roman Weck a primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Slávnostný ceremoniál sa nezaobíde bez symbolického prestrihnutia pásky a prípitku. Program bude pokračovať polhodinovou krasokorčuliarskou exhibíciou a otváracími zápasmi bratislavských a nitrianskych školákov. Program bude zavŕšený možnosťou verejného korčuľovania, kedy si každý návštevník bude môcť vyskúšať nový pezinský ľad na vlastnej koži.Objekt arény pozostáva z ľadovej plochy rozmerov 56 x 26 m, ktorá spĺňa požiadavky IIHF. K dispozícii bude korčuliarom 6 šatní vrátane sociálnych zariadení. Vstupný priestor s informačným pultom je k dispozícii všetkým návštevníkom, tiež oddychová zóna so sedením, na poschodí objektu sa nachádza fitness priestor pre rozcvičenie hráčov a základný tréning. Doplnkovými službami arény je reštaurácia s výhľadom na ľadovú plochu nachádzajúca sa tiež na poschodí a športový obchod s hokejovými potrebami vrátane brúsenia korčúľ. Objekt umožňuje klientom parkovanie na novovytvorenom parkovisku s kapacitou 48 parkovacích miest pre osobné automobily, 3 pre telesne postihnuté osoby, prípadne autobusy.Aréna bude prevádzkovaná počas celého roka, bude slúžiť predovšetkým súkromným hráčskym skupinám, nadšencom krasokorčuľovania, samotnej verejnosti a pezinskej mládeži. Aj v Pezinku je hlavným cieľom podpora rozvoja telesnej zručností miestnych detí a mládeže, a to najmä v hokeji a v krasokorčuľovaní. Aréna bude výborným miestom pre organizovanie turnajov, športových sústredení, hokejových kempov a podobných podujatí.Ďalšie informácie na www.arenapezinok.sk