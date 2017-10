Piaf! The Show je oslavou života s francúzskym šarmom

Na archívnej snímke z 20. februára 1959 francúzska šansoniérka Édith Piaf leží v posteli po zrušení niekoľkých jej vystúpení pre zdravotné v problémy v newyorskom hoteli Waldorf-Astoria. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) – Umelecký zážitok v podobe autentickej atmosféry parížskych ulíc ponúkne Piaf! The Show, ktorá opäť prichádza 5. decembra do Bratislavy. Zárukou úspechu je speváčka Anne Carrere ako ústredný prvok veľkolepého predstavenia, ktoré prináša agentúra Comunique. Tá stojí za mnohými úspešnými predstaveniami, medzi nimi aj za šou Máša a medveď na ľade. Do Bratislavy prichádza Piaf! The Show po druhý raz, veľký úspech zožala pri premiérovom koncerte 13. decembra 2015 v Aegon aréne NTC, kde sa predstaví opäť.V rámci predstavenia Anne Carrere sugestívne herecky interpretuje známe francúzske šansónové piesne ako Non, je ne regrette rien alebo La Vie en Rose, ktorých obsah pramení z bohatých zážitkov turbulentného života Edith Piaf. Výkon speváčky umocňuje výnimočná súhra medzi ňou a francúzskymi umelcami, ktorí ju hudobne sprevádzajú na klavíri, akordeóne, kontrabase a perkusiách. No celkový autenticky zážitok z prostredia Paríža zabezpečuje aj umelecky spracovaná scéna s príjemne tlmenými svetlami a zábermi zo života samotnej Edith Piaf.Predstavenie si diváci môžu vychutnať v dvoch 50-minútových dejstvách, ktoré sú oddelené prestávkou. Jednotlivé dejstvá majú v sebe bohato obsiahnutý príbeh života a kariéry Edith Piaf, rozprávaný prostredníctvom starostlivo zvolených nadčasových piesní. Tie formovali nielen umeleckú a kultúrnu scénu, ale aj vnútorné prežívanie mnohých ľudí vo Francúzsku. Ako tvrdila Piaf vo svojich spomienkach: Nikdy sa mi nepodarilo udržať si nadlho človeka, ktorého som milovala. No ona si práve svojou úprimnou, básnicky vyjadrenou autobiografiou získala slávu, srdcia a pozornosť mnohých ľudí. Piaf učaroval zo všetkých štýlov najviac šansón, práve v ňom nemusela svoju pozornosť venovať len zmysluplnosti spievaného textu a kvalite speváckeho výstupu. Svoj prejav mohla obohatiť aj o sugestívnu a podmaňujúcu hereckú interpretáciu, ktorou vyjadrovala svoj postoj, pocity a myšlienky.Podmaňujúci prístup ku skladbám prejavuje aj Carrere, rodáčka z južného Francúzska, ktorá má s Piaf spoločný aj samotný hlas, ten je takmer identický s ikonickým hlasom Piaf.povedala o umelkyni priateľka a speváčka legendárnej šansoniérky Germaine Ricord.O nezabudnuteľnom hlase presvedčila Carrere divákov už na celom svete, rovnako aj v Bratislave, kde sa nebála vyzvať do tanca mužov z publika a nežným spôsobom s nimi na pódiu flirtovať. Obratne sa menila zo zmyselnej dámy na roztopašné dievčatko, čím dopĺňala charakter, obsah spievaných piesní a vytvorila ľuďom autentický, hudobný zážitok, ktorý spojil nielen milovníkov francúzskeho šansónu.Piaf! The Show sa už predstavila v 23 krajinách, v roku 2016 ju videlo viac ako pol milióna divákov. Anne Carrere sprevádzajú štyria francúzski hudobníci, hrajúci na piane, akordeóne, perkusiách a bicích. Divákom sa naskytne aj možnosť byť súčasťou predstavenia a tancovať na pódiu s Anne Carrere.Vstupenky na bratislavský koncert sú dostupné v sieti Predpredaj.sk. TASR informovala Adriana Tomajková, PR a marketingová manažérka spoločnosti Comunique.