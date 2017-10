Piati dodávatelia gastráčov mali dohodu:Stopol ich protimonopolný úrad

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 10. októbra (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ, ktoré piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil pokutu za dve kartelové dohody. Informovala o tom dnes hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská.Rada úradu podľa nej potvrdila závery prvostupňového orgánu o tom, že podnikatelia DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Žilina, Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava, LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., SODEXO PASS SR, s.r.o., Bratislava a Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava sa dopustili dvoch protisúťažných konaní, a to kartelovej dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a kartelovej dohody spočívajúcej v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v obchodných reťazcoch.Spresnila, že rozhodnutím Rady úradu boli potvrdené pokuty pre jednotlivých podnikateľov, a to v nasledujúcich výškach: pre DOXX – Stravné lístky, s.r.o., 486.158 eur, Edenred Slovakia, s.r.o., 845.237 eur, LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., 1,13 milióna eur, SODEXO PASS SR, s.r.o., 20.307 eur a pre Vaša Slovensko, s.r.o., 503.248 eur.Zdôraznila, že rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť 4. októbra 2017. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania rozhodnutia súdom. V súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom od 18. apríla 2016 bol vo vyššie uvedenom rozhodnutí udelený podnikateľom zákaz zúčastňovať sa verejného obstarávania na obdobie troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.dodala Oľšavská.