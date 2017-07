Piatková Pohoda s literárnym debutom Holetzovej, večer vystúpila speváčka Birdy

Holetzová predstavila svoj debut

Peter a Lucia v žánri muzikálu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

TRENČÍN 7. júla (WebNoviny.sk) - Piatkové popoludnie festivalu Pohoda, ktorý sa koná od štvrtka na trenčianskom letisku, prinieslo po ranných dažďoch slnko a bohatý program na všetkých pódiách.Hlavný stage od 12:00 ponúkol v premiére projekt Pohoda 21: Godár – Kofroň – Burlas a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ďalej aj holandskú skupinu Gallowstreet, slovenskú speváčku Katarziu s kapelou a hosťujúcim bubeníkom Martinom Valihorom. Večerný program odštartovala britská speváčka Birdy.Na Orange stagei sa predstavili slovenské Ľudové Mladistvá. Po nich roztancovali dav svojou rock'n'rollovou šou The Hydrant z Indonézie a predstavil sa aj škótsky hudobník C Duncan. Formácia Beardyman's Masters of Distraction plánuje vydať z dnešného vystúpenia v Space aréne SLSP live album.Návštevníci využívajú aj množstvo sprievodných aktivít, workshopov, oddychových priestorov či hier. Bohatý program ponúka aj Family park venovaný najmä deťom. V literárnom stane sa v piatok predstavili napríklad aj slovenská spisovateľka Katarína Holetzová, ktorá rozprávala o svojom debutovom krimi Smrť prekliatych (2016).Niekdajšia manažérka kapely Swan Bride prezradila, že plánuje vydať aj ďalší titul s názvom Svorka. Hosťom bol aj ruský autor a novinár Michail Zygar.Európa stage ponúkol špeciálne muzikálové spracovanie románu Peter a Lucia (1920), ktorý napísal francúzsky autor Romain Rolland. Na projekte spolupracovali Alta Vášová, Ján Štrasser, Jaroslav Filip a Dežo Ursiny. V rámci festivalovej premiéry ho na Pohode predstavili okrem iných aj Filipova dcéra Dorota Nvotová a Ursinyho syn Jakub.V Café Kušnierik vystúpili Dáša von Fľaša alebo legendárna kapela Bez ladu a skladu, v ktorej spieva riaditeľ Pohody Michal Kaščák. Ten si pred samotným koncertom uctil zosnulého novinára a hudobného nadšenca Juraja Kušnierika, podľa ktorého nazvali spomínaný priestor s kaviarňou a malým pódiom.Na Budiš stagei, kde sa nachádzajú aj tribúny na sedenie a kolotoče, zahrali napríklad Koala Voice, Resisters či White Wine.Program ponúkajú aj ďalšie scény ako Dr. Stan, Rádio (aktívna zóna)_FM, Živica powered by ZSE, .týždeň, Laug-Techno-Bau Klub, Ticketportal stage či Nay tanečný dom.