Piatkové zhromaždenie NEF Hospodársky klub aj o vzťahoch s Čínou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (OTS) - V piatok 26. mája od 11. h do 15. h sa koná 113. riadne zhromaždenie a celkove 262. podujatie, v Pálffyho paláci na Zámockej ul. č. 47 v Bratislave. Medzi reprezentáciou 25-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub je prezident SR v rokoch 1999-2004 R. Schuster, veľvyslanec ČĽR Lin Lin a viacerí predstavitelia diplomatických misií. Zúčastňuje sa ho predstaviteľ Čínskej štátnej asociácie priateľstva so zahraničím Song Jingwu´ a jeho spolupracovníci. Pricestovali aj viacerí zahraniční členovia združenia z Českej republiky, z ČĽR, z Talianska a zo Spojených štátov.Na úvod P. Kasalovský zdôvodní rozhodnutie Medzinárodného mierového výboru udeliť čínskym občanom „ Mierovú cenu zo Slovenska 2015 “ za rok 2017. Po slávnostnom akte za zvuku slávnostných fanfár ozrejmí vzťahy ČĽR a EÚ predstaviteľ Čínskej štátnej asociácie priateľstva so zahraničím Song Jingwu´. Predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK P. Mihók uvedie príhovorom celoklubovú diskusiu „O Európskej a svetovej realite a blízkej budúcnosti“. Do diskusie sa prihlásilo niekoľko osobností.Zakladajúci člen združenia a jeho predstaviteľ od 1993. roka P. Kasalovský priblíži účastníkom zhromaždenia vyhlásenie skupiny členov „O etike a politike“, ktoré nadväzuje na predchádzajúce „O ľudskosti a politickej zodpovednosti“ a januárové vyhlásenie „O migrácii“. Prítomných oboznámi aj s obsahom listu Všeslovanskému zjazdu, ktorý sa začína v Moskve. O bezpečnosti občanov SR bude hovoriť gen. PaedDr. T. Gašpar.Partnermi tohto zhromaždenia sú J. Hogard, prezident, Groupe E.P.E.E (Experts Partenaires pour l'Entreprise à l'Etranger, France), A. Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s., Ladce, T. Mikuš, prezident Slovenského jadrového fóra, SLOVMAS, a.s., Bratislava a KÁVOMATY, s.r.o., Kežmarok.V piatok 26. mája na pravé poludnie budú na www.hospodarskyklub.sk pod titulným banerom zverejnené uvedené dokumenty a v najbližších dňoch aj diskusné vystúpenia, ako aj fotografický materiál.UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.