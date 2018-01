Piaty ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami už má víťazov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrachovo 26. januára (TASR) – Celkovo 36 autorov so 199 snímkami sa zapojilo do piateho ročníka fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorej cieľom je ukázať to najlepšie z regiónu, nachádzajúceho sa na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. TASR o tom informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá súťaž vyhlásila.uviedla manažérka.O víťazoch v jednotlivých kategóriách podľa jej slov rozhodla okrem verejnosti koncom januára aj hodnotiaca komisia. V prvej kategórii, Prírodné krásy, zvíťazila Henrieta Szagová so snímkou Jeseň v Skorušine s pohľadom na Klenovský Vepor. V druhej kategórii, Kultúrne dedičstvo, sa na čele umiestnil Michal Tvrdoň s fotografiou s názvom Nepotrebný. V tretej kategórii, Ľudia a život, sa na prvej priečke umiestnila Petra Rapčanová so snímkou Prvý sneh a v poslednej, Naše obce, najviac zaujala fotografia Zvonica od Rudolfa Mátého.zakončila Vargová.