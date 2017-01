Pich sa vrátil do Slasku, podpísal kontrakt do júna 2018

Róbert Pich Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vroclav 12. januára (TASR) - Slovenský futbalista Robert Pich sa vrátil do poľského Slasku Vroclav. Dvadsaťosemročný stredopoliar vo štvrtok podpísal s tímom zmluvu do konca júna 2018. Informovala oficiálna stránka klubu.Pre Picha je to už tretia zastávka v momentálne dvanástom tíme tabuľky najvyššej súťaže. V Slasku pôsobil v sezónach 2013/14 a 2014/15 a v januári 2016 sa do mužstva vrátil na polročné hosťovanie. V drese Slasku odohral dokopy 81 zápasov a strelil 14 gólov.povedal.Prebiehajúci ročník odštartoval v nemeckom druholigovom klube 1. FC Kaiserslautern, no keďže nemal miesto v základnej zostave, koncom roka sa s vedením dohodli na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala pôvodne vypršať v roku 2018.dodal Pich.