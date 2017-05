Pieskoviská môžu byť zdrojom nákaz, rodičia by mali byť obozretní

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 19. mája (TASR) - Pieskoviská môžu byť zdrojom viacerých nákaz, hrozí i poranenie na rozbitom skle či náhodné pichnutie injekčnou striekačkou. Ide o reálne nástrahy, rodič by ich mal preto pri každej návšteve so svojím dieťaťom vopred skontrolovať, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Tento priestor pre deti býva niekedy znečistenými i exkrementmi.povedala Jana Hamade z ÚVZ SR. Napríklad pri vlaňajších kontrolách zistili hygienici v pieskoviskách prítomnosť salmonely. Zväčša šlo o Banskú Bystricu či Trenčín, problémová bola i Bratislava, Trnava a Košice.Pieskoviská musia kompetentní pravidelne kontrolovať – odstraňovať z nich nevhodné predmety, odpadky a zabrániť vstupu zvieratám na ne. Vo väčšine prípadov je to obec alebo samospráva. Tie sa majú starať aj o ich pravidelné prekopávanie. Ak je pieskovisko súčasťou zariadení pre deti a mládež, treba kontaktovať regionálne úrady verejného zdravotníctva.Počas hier na pieskovisku musí byť dozor dospelej osoby, dohliadne na pravidlá – nejesť špinavý piesok, nechytať odpadky. Ak sa dieťa poraní znečistenou injekciou, ranu treba ošetriť, dezinfikovať a ihneď informovať pediatra – ten rozhodne o ďalšom postupe.Hygienici odobrali minulý rok 648 vzoriek piesku, z dôvodu mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia nevyhovovalo 53 vzoriek. K najčastejším vlaňajším nedostatkom otvorených pieskovísk patria poškodené ochranné nátery hračiek a drevených obkladov, ktoré v niektorých prípadoch chýbali na betónových obrubách pieskovísk.povedala Hamade. Samosprávy a obce sa podľa nej snažia dbať na čistenie plôch, ak sú nevyužívané, prekrývajú ich plachtami. Mnohé sú i oplotené pre možný príchod zvierat.Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška ministerstva. Podľa nej prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva vodou najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čom musí viesť záznamy. Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška prevádzkovateľom pieskovísk nestanovujú.