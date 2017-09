Piešťanské Čajky prehrali v odvete Európskej ligy 60:76

Basketbalistky z Piešťan Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

odvetný kvalifikačný duel Európskej ligy žien:



CCC Polkowice - Piešťanské Čajky 76:60 (47:27)



Najviac bodov: Plaisanceová 12, Sandričová 11, Holmesová a Leciejewská po 9 - Kováčová a Slámová po 11, Jakubcová 10

Polkowice 29. septembra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok prehrali v odvete kvalifikačného duelu Európskej ligy s poľským družstvom CCC Polkowice 60:76. Favorit rozhodol o svojom triumfe už v prvom polčase, po ktorom si vypracoval výrazný 20-bodový náskok.Piešťanky nastúpili do odvety s cieľom čo najviac znepríjemniť Polkowiciam život, no od začiatku za svojím súperom zaostávali vo všetkých činnostiach. Čajkám sa nedarilo v streľbe, v zápase mali iba 20-percentnú úspešnosť. Polkowice kontrolovali vývoj zápasu po celý čas a zaslúžene postúpili do skupinovej fázy EL.