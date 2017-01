Piešťanské Čajky ukončili vládu Košičaniek, vyhrali Slovenský pohár

Na snímke basketbalistky Piešťanských Čajok, uprostred s trénerom Martinom Pospíšilom, sa stali víťazkami Slovenského pohára v nedeľu 15. januára 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Slovenský pohár - finále:



Piešťanské Čajky - GOOD ANGELS Košice 59:53 (29:33)



zostavy a body:



Piešťany: Oliverová 19, Brownová a Páleníková po 12, Handyová 7, Mikulášiková 2 (Slamová 4, Oroszová 3, Dudášová 0)



Košice: Bálintová a Jurčenková po 8, Allenová 5, Oblaková 4, Baughová 2 (Žirková 12, Kupčíková 8, Stehlíková 4, Janoščíková 2, Baburová a Majorošová 0)



TH: 28/25 - 27/22, fauly: 25 - 27, trojky: 2 - 1, rozhodovali: Ženiš, Fuska, Mekelová



štvrtiny: 11:16, 18:17, 12:13, 18:7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 15. januára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok sa stali víťazkami Slovenského pohára. Vo finálovom súboji ukončili hegemóniu GOOD ANGELS Košice, v domácom prostredí nad nimi dokázali zvíťaziť 59:53.Piešťanským Čajkám absolútne nevyšla koncovka prvej a začiatok druhej štvrtiny. Strelecky sa trápili, Košiciam dovolili šnúru 15:1 a ich manko na súpera sa dostalo do dvojcifernej hodnoty. Čajky dokázali ešte do konca druhej periódy zlepšiť svoju hru a do šatní odchádzali za stavu 29:33. Po prestávke pokračoval piešťanský obrat, Oliverová dokonca dostala domáce hráčky do vedenia (34:33). Čajky boli v tejto fáze hry aktívnejšie, ale na kolená ich v závere zrazila technická chyba Brownovej. Jurčenková so Žirkovou premenili svoje pokusy z čiary trestného hodu a pred poslednou štvrtinou zabezpečili Košiciam vedenie 46:41. Lepší vstup do štvrtej 10-minútovky mali domáce, súperky pustili za niečo vyše troch minút len k jedinému bodu, čo im opäť prinieslo vedenie v zápase. Stretnutie rozhodla dramatická koncovka, Oliverová premenila oba trestné hody a následne blokom zastavila útok súperiek. Páleníková premenila ťažkú strelu, ktorou dostala Piešťany do vedenia 54:51 a domáce už dotiahli zápas do úspešného konca.