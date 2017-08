Piešťanské Čajky získali do svojho kádra Letkovú a Gajdošovú

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 8. augusta (TASR) - Basketbalový klub Piešťanské Čajky získal do svojho kádra dve domáce posily - pivotku Martinu Letkovú a rozohrávačku alebo krídelníčku Vanessu Gajdošovú. Informovala oficiálna stránka klubu.Dvadsaťštyriročná Letková sa na Slovensko vrátil po sezóne v najvyššej nemeckej súťaži, kde hrala za tím Heidelberg. Predtým pôsobila tri sezóny v MBK Ružomberok, či Spišskej Novej Vsi. Zahraničný angažmán si vysúšala aj v talianskom tíme Astro Cagliari. "Piešťanské Čajky sú ambiciózny tím, ktorý má z roka na rok vyššie ciele. Trénera Martina Pospíšila poznám už od detských čias, takže viem, do čoho idem. Vraciam sa po roku z nemeckej Bundesligy a chcem vyskúšať opäť niečo nové. Keď sa naskytne možnosť hrať v euroligovom tíme, ťažko sa odmieta," povedala 190 centimetrov vysoká pivotka.povedal v tlačovej správe tréner Čajok Martin Pospíšil.Gajdošová je odchovankyňa Bardejova, no hrávala aj na hosťovaniach v košických mládežníckych kluboch Abovia, Union a Tydam. Slovenskú extraligu si vyskúšala v drese Cassovie Košice. Do Piešťan prišla z USA, kde pôsobila v stredoškolských kluboch North Bend High School a Werner Pacific College.povedala.Osemnásťročnú mládežnícku reprezentantku vyradilo z účasti na prebiehajúcich ME do 18 rokov zranenie prsta.dodal Pospíšil.Čajky odštartujú letnú prípravu na súťažný ročník 2017/18 v pondelok 14. augusta.