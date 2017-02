Piešťanské kúpele sa snažia získať rakúsku klientelu

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 14. februára (TASR) - Priblížiť široké možnosti kúpeľnej liečby v piešťanských kúpeľoch, ktoré sú zamerané najmä na choroby pohybového ústrojenstva, mala za cieľ dnešná prezentácia v sídle Slovenského inštitútu vo Viedni. Určená bola zástupcom cestovných kancelárií, touroperátorom, ale aj rakúskym médiám a ďalším.Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., patriace do Danubius Hotels Group, disponujú v súčasnosti priamo v meste 2000 lôžkami. Do skupiny ešte patria aj Kúpele Smrdáky zamerané na kožné ochorenia. V Piešťanoch zamestnávajú približne 1000 pracovníkov a 26 špecializovaných lekárov. Okrem samotnej liečby majú pacienti a ďalší návštevníci možnosť bohatého kultúrneho vyžitia a voľnočasových aktivít. Ročne absolvuje liečebné kúry približne 50.000 hostí nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, USA, Izraela, zo Spojených arabských emirátov, z Ruska a mnohých ďalších krajín.Účastníci prezentácie sa oboznámili aj s bohatou históriou kúpeľov, ktoré boli v minulosti obľúbenou destináciou mnohých európskych monarchov, umelcov a ďalších významných osobností.povedala pre TASR Michaela Kobzová, obchodná riaditeľka Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.Podľa Marty Kučerovej, vedúcej zastúpenia Slovenska pre cestovný ruch v Rakúsku, prezentácie, ako bola aj tá dnešná, sú určite cestou, ako priblížiť zahraničnej klientele Slovensko, jeho krásy a umožniť im, aby sa s nimi prišli oboznámiť.