Piešťany budú mať vlastné Centrum odpadového hospodárstva

Piešťany 16. februára (TASR) – Pre mesto Piešťany schválilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sumu 1,622 milióna eur na vybudovanie miestnej kompostárne. Za posledné mesiace je to už druhý príspevok z programu Kvalita životného prostredia, prvý získala samospráva na výstavbu zberného dvora.Obe stavby vzniknú v objekte bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste a Piešťany tak získajú nové Centrum odpadového hospodárstva. Celkový príspevok z MŽP je viac ako tri milióny eur.informovala dnes hovorkyňa Piešťan Eva Bereczová.Mesto v súčasnosti platí za odvoz a likvidáciu tohto odpadu externej spoločnosti približne 100.000 eur ročne, odváža ho na skládku v Bernolákove. Vybudovanie kompostárne by preto podľa Bereczovej malo mať v budúcnosti vplyv aj na zníženie poplatkov za komunálny odpad. Výstavba kompostárne aj zberného strediska má byť ukončená do polovice roka 2018.