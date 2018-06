Pietny akt na Národnom cintoríne otvoril Dni Milana Hodžu

Na snímke hrob Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Martin 23. júna (TASR) – Pietny akt na Národnom cintoríne v Martine pri pomníku prvého slovenského predsedu vlády Československej republiky (v rokoch 1935 až 1938) Milana Hodžu otvoril v sobotu program XIV. ročníka Dní Milana Hodžu, ktoré sa konajú počas tohto víkendu v jeho rodnej obci Sučany.Sobotňajší program pokračoval kladením vencov pri buste Milana Hodžu na Námestí SNP v Sučanoch, odovzdávaním ocenení a predstavením monografie obce, v ktorej sa Milan Hodža narodil 1. februára 1878. Do povedomia súčasnej slovenskej verejnosti sa aj napriek významnej politickej, vedeckej či publikačnej činnosti, výraznejšie zapísal až po roku 1989.Milan Hodža zomrel 27. júna 1944 v americkom meste Clearwater. Jeho pozostatky previezli do Chicaga, kde ho pochovali na Českom národnom cintoríne. V poslednej vôli však vyjadril želanie, aby ho pochovali na Slovensku. To sa podarilo až po 58 rokoch. Rakvu s telesnými pozostatkami Milana Hodžu i jeho manželky (Ireny Hodžovej rod. Pivkovej) priviezol slovenský vládny špeciál z Chicaga do Bratislavy 25. júna 2002. O dva dni neskôr, 27. júna, za účasti štátnych predstaviteľov, ich uložili do rodinnej hrobky na Národnom cintoríne v Martine.