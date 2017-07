Piknik na Mestskom hrade prenesie návštevníkov do renesancie

Múzeum mincí a medailí Kremnica Foto: Archív NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica Foto: Archív NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 29. júla (TASR) – Do obdobia renesancie prenesie návštevníkov Mestského hradu (MH) v Kremnici dnešné podujatie Piknik na hrade, ktoré v priestoroch tejto stredovekej fortifikácie bude do 16.00 h. TASR informovala sprievodkyňa MH Darina Kucháriková.konkretizovala Kucháriková s tým, že nechýbajú ani individuálne vstupy na renesančnú vežu a do radnice.Súčasťou pikniku je i prezentácia dobového stravovania. "dodávajú organizátori na svojej internetovej stránke.