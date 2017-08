Pilot havarovaného vrtuľníka pri Strelníkoch patril k najskúsenejším

Na archívnej snímke pilot Ján Rušin. FOTO TASR - AIR - TRANSPORT EUROPE, 8. september 2016 Foto: TASR FOTO TASR - AIR - TRANSPORT EUROPE, Foto: TASR FOTO TASR - AIR - TRANSPORT EUROPE,

Poprad 22. augusta (TASR) – Air-Transport Europe (ATE) tvrdí, že Ján Rušin patril v spoločnosti k najskúsenejším pilotom, bol kvalifikovaný aj ako inštruktor a vykonával výcviky s ďalšími pilotmi. ATE sa pre TASR vyjadrila po tom, čo Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy a výstavby SR zverejnil záverečnú správu z vyšetrovania leteckej nehody vrtuľníka Bell 429 OM-ATR, ktorý sa zrútil 7. septembra 2016 v katastri obce Strelníky v okrese Banská Bystrica.V záverečnej správe sa uvádza, že pilot po vzlete nedosiahol bezpečnú výšku nad okolitým terénom. Okrem toho sa vrtuľník počas letu stretol s lesným porastom v klesavej zákrute v prízemnej výške. Počas pádu zahynul 51-ročný pilot vrtuľníka Ján Rušin, ktorý nalietal viac ako 4649 hodín počas 15.066 letov. Na vrtuľníku Bell 429 nalietal 17 hodín 48 minút, z toho jednu hodinu 53 minút v noci. Pri nehode okrem pilota zahynula aj 46-ročná lekárka Patrícia Krajňáková, 32-ročný záchranár František Bartoš a 38-ročný pacient.uvádza sa v záverečnej správe.Ako spolupôsobiace príčiny pádu vrtuľníka vyšetrovacia komisia uviedla aj let v náročnom horskom terénne za špecifických podmienok, nakoľko išlo o astronomickú noc. "uviedla hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková.V závere správy sú uverejnené aj opatrenia pre spoločnosť ATE. Podľa odporúčaní má ATE zväčšiť rozmery pristávacích prevádzkových plôch Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v noci nad rozmery, ktoré požaduje Komisia EÚ nariadením 965 z roku 2012. Druhým opatrením je dodatočný výcvik pilotov na riešenie mimoriadnych situácií v noci. Výcvik by mali absolvovať v špecializovanom pracovisku a má byť zameraný na simuláciu zmien svetelných a poveternostných podmienok pri letoch bez okuliarov na nočné videnie a s nimi.uviedla Hopjaková. Doplnila, že okrem dodatočného výcviku pilotov v špecializovanom stredisku v Prahe, absolvujú piloti do konca roka i ďalší výcvik aj na letovom simulátore vrtuľníka Bell 429, ktorý sa nachádza v španielskej Valencii.