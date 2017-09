Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 21. septembra (TASR) - Piloti spoločnosti Ryanair odmietli navrhovaný systém odmien, ktorý ich mal presvedčiť, aby pracovali aj počas nároku na voľno, a vyzvali vedenie aerolínií, aby zlepšilo ich pracovné aj mzdové podmienky.Ryanair ponúkol pilotom paušálne bonusy do výšky 12.000 eur, odložené o rok, ak by sa vzdali niektorých nárokov na voľno, v snahe vyriešiť nedostatok zamestnancov, ktorý prinútil spoločnosť zrušiť tisícky letov počas nasledujúcich šiestich týždňov.Ale predstavitelia zamestnaneckej rady (ERC), ktorá zastupuje 17 základní spoločnosti Ryanair, uviedli, že väčšina kolegov tieto návrhy zamietla.Podľa írskych médií to zvyšuje pravdepodobnosť protestu pilotov, čo by výrazne zhoršilo aktuálne rušenie letov.ERC uviedla, že chce predložiť jednoduchšiu a konštruktívnejšiu ponuku na vyriešenie prevádzkových problémov leteckej spoločnosti. Argumentuje, že "stabilná budúcnosť", a to ako aerolínií, tak pilotov, si vyžaduje zmeny, vrátane zavedenia regionálneho systému s trvalými lokálnymi pracovnými zmluvami pre všetkých zamestnancov podľa ich národného zákonníka práce a práva.Chcú tiež, aby regionálne tímy spolupracovali na spoločných pracovných podmienkach v celej sieti Ryanair, a aby vedenie aerolínií uznalo regionálne tímy ako partnerov pri vyjednávaní.ERC dodala, že očakáva reakciu spoločnosti Ryanair do piatku 22. septembra.