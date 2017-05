Pinot vyhral 20. etapu Gira, Quintana vedie o 39 s pred Nibalim

Francúzsky cyklista Thibaut Pinot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 20. etapy (Pordenone - Asiago, 190 km):



1. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) 4:57:58 h, 2. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin), 3. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain Merida), 4. Domenico Pozzovivo (Tal./Ag2r La Mondiale), 5. Nairo Quintana (Kol./Movistar) všetci rovnaký čas, 6. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors), 7. Adam Yates (V. Brit./ORICA-Scott), 8. Sebastien Reichenbach (Švajč./FDJ), 9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo), 10. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) všetci +15 s



Priebežné poradie:



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar) 90:00:38 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain Merida) +39 s, 3. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +43, 4. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +53, 5. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +1:15 min, 6. Domenico Pozzovivo (Tal./Ag2r La Mondiale) +1:30, 7. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +3:03, 8. Adam Yates (V. Brit./ORICA-Scott) +6:50, 9. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors) +7:18, 10. Davide Formolo (Tal./Cannondale-Drapac) +12:55

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Asiago 27. mája (TASR) - Víťazom predposlednej 20. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá merala 190 km a viedla z Pordenone do Asiaga, sa stal Francúz Thibaut Pinot z tímu FDJ. V ružovom drese pre lídra sa pred vyvrcholením jubilejného 100. ročníka podujatia, ktorým bude nedeľňajšia časovka na 29,3 km (Monza - Miláno), udržal Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru. Druhý Talian Vincenzo Nibali (Bahrain Merida Pro Team) však na neho stráca iba 39 sekúnd, štvrtý časovkársky špecialista Tom Dumoulin má 53-sekundové manko.Kľúčové súboje záverečnej horskej etapy odštartovali na dlhom a nepravidelnom vrchole Monte Grappa, ktoré malo sedem až osempercentné stúpania, ale aj ľahšie úseky. V prvej polovici stúpania viedli pelotón jazdci Movistaru, ktorí zvyšovali jeho tempo. Dvojčlenný únik stratil zo svojho náskoku dve minúty a tak sa Teuns s Devenynsom odhodlali k nástupu. Vrcholom prešiel ako prvý Devenyns, ktorý sa zbavil Teunsa, no pri zjazde obaja spojili sily. Pod stúpaním na Fozu mali pred vrchármi náskok 2:45 min.Prvý atak prišiel v podaní Nibaliho. Dostihli ho iba najväčší súperi Quintana, Pozzovivo, Zakarin a Pinot. Quintana chvíľu odmietol spolupracovať, ale po chvíli sa rozhodol vstúpiť do koalície. Vrcholom Fozy prešlo najprv duo Pozzovivo - Zakarin s náskokom dvanástich sekúnd na trojlístok Quintana - Nibali - Pinot. Dumoulinova skupina strácala pol minúty. Päť kilometrov pred cieľom mali Quintana, Nibali, Pinot, Zakarin a Pozzovivo pred Dumoulinovou grupou náskok desiatich sekúnd. V záverečnom špurte najlepších vrchárov uspel Pinot pred Ilnurom Zakarinom a Nibalim.citoval špecializovaný portál cycling-info.sk víťaza etapy.