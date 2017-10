Piráti neplánujú nominovať kandidáta do prezidentských volieb v ČR

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. októbra (TASR) - Česká pirátska strana, ktorá vo víkendových voľbách do Poslaneckej snemovne skončila na treťom mieste, neplánuje nominovať svojho kandidáta do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Po stredajšom stretnutí s hnutím ANO povedal predseda Pirátov Ivan Bartoš.odpovedal Bartoš na otázku, či strana nominuje niekoho do boja o prezidentský post. Strana sa pritom zrejme nechystá podporiť ani žiadneho z doterajších prezidentských kandidátov, uvádza spravodajský server Novinky.cz.uviedol ďalej Bartoš v tejto súvislosti.Na stredajšom stretnutí s poslancom Radkom Vondráčkom a brnenským primátorom Petrom Vokřálom (obaja z hnutia ANO) sa vraj Piráti rozprávali predovšetkým o usporiadaní Poslaneckej snemovne. Piráti už skôr avizovali, že by chceli v Snemovni získať post jedného z podpredsedov. V stredu Bartoš doplnil, že majú záujem aj o predsedu bezpečnostného výboru.komentoval Bartoš s tým, že stretnutie bolo prínosné a riešili sa na ňom aj niektoré, v uplynulých dňoch medializované nezhody. Za konštruktívnu stredajšiu schôdzku označil aj Vondráček.K disharmónii medzi Bartošom a šéfom ANO Andrejom Babišom došlo po tom, čo Bartoš neodpovedal na Babišovu správu, ktorou mu gratuloval k volebnému úspechu Pirátov, a na to, že ho šéf ANO pozýval na povolebné rokovania. Babiš potom členom Pirátov odkázal, že by mali absolvovať lekciu slušného správania.