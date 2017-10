Piráti podporia Vondráčka z ANO za predsedu Poslaneckej snemovne

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 29. októbra (TASR) - Česká pirátska strana podporí Radka Vondráčka z hnutia ANO vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne. Predseda ODS Petr Fiala, ktorý sa o tento post tiež uchádza, by mal byť prvým podpredsedom snemovne.Rozhodol o tom v nedeľu poslanecký klub Pirátov, čo novinárom po rokovaní klubu oznámil predseda strany Ivan Bartoš. Informovalo o tom Radio Praha, jeden z okruhov Českého rozhlasu vysielajúci do zahraničia prevažne spravodajstvo z ČR.Bartoš však ďalej povedal, že Piráti nepodporia menšinovú vládu ANO, a to ani vtedy, ak by v nej boli aj odborníci. Dodal, že kandidátom Pirátov na funkciu podpredsedu Snemovne bude prvý podpredseda strany Vojtěch Pikal.Piráti skončili v minulotýždňových voľbách do Poslaneckej snemovne na treťom mieste - za ANO a ODS. V dolnej komore parlamentu získali 22 kresiel.