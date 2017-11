Piráti zopakovali prezidentovi Zemanovi, že pôjdu do opozície

Predseda Českej prirátskej strany Ivan Bartoš. Foto: TASR/AP

Praha 2. novembra (TASR) - Predseda českej strany Piráti Ivan Bartoš a prvý podpredseda Jakub Michálek rokovali vo štvrtok s prezidentom Milošom Zemanom a zopakovali, že menšinovú vládu Andreja Babiša nepodporia a pôjdu do opozície. Zemanovi tiež povedali, že si neželajú predčasné voľby. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.povedal po schôdzke Bartoš. Diskutovali aj o návrhu na priamu voľbu starostov a primátorov a uviedol, že s prezidentom sa v princípe v tejto veci zhodujú.Prezident Zeman sa ich tiež pýtal, či by boli za predčasné voľby. Bartoš novinárom povedal, že tento variant podľa neho nie je namieste, pretože sa v Poslaneckej snemovni rysuje podpora pre vládu Andreja Babiša zo strany komunistov (KSČM) i hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD).doplnil Bartoš.Prezidentovi tiež odovzdali darček, elektronickú knihu Všetci nekradnú. Zeman im však povedal, že má radšej papierový formát a že si ich program už veľmi dobre naštudoval.Piráti v rámci povolebných vyjednávaní už niekoľkokrát povedali, že Babišovu menšinovú vládu nepodporia. Na druhej strane v nedeľu schválili podporu pre kandidáta hnutia ANO Radka Vondráčka na post predsedu Poslaneckej snemovne. Ten už má prisľúbenú podporu 78 poslancov Babišovho ANO a 22 poslancov za SPD Tomia Okamuru. S hlasmi Pirátov tak má kandidát ANO pohodlnú väčšinu 122 hlasov.Štvrtková schôdzka Pirátov so Zemanom na zámku Lány pri Prahe je v poradí už tretia. V utorok bol na lánskom zámočku poverený zostavením vlády víťaz volieb Andrej Babiš, v stredu riešil prezident povolebnú situáciu s ODS.Český prezident si pozval postupne podľa volebných výsledkov všetky strany, ktoré sa do Snemovne prebojovali. Posledná schôdzka by sa mala uskutočniť 16. novembra, dodávajú Novinky.cz.