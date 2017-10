PIROŠÍK: Obyvateľom ŽSK chcem v politike ponúknuť jasnú alternatívu

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 24. októbra (TASR) – Ponúknuť obyvateľom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) jasnú alternatívu v politike a ukázať, že je možné byť neskorumpovateľný, chce kandidát na predsedu ŽSK Stanislav Pirošík (VZDOR – strana práce, Komunistická strana Slovenska).Chcem ukázať obyvateľom ŽSK jasnú alternatívu v politike medzi kapitalistickými politikmi a tými, ktorí vyznávajú iné hodnoty, na prvom mieste majú napĺňanie potrieb pracujúceho obyvateľstva. Tiež im chcem ukázať, že je možné a reálne byť neskorumpovateľný.Tie vidím predovšetkým v zdravotníctve. Tiež mám veľké podozrenie, že sa tu rozhadzujú peniaze po známostiach rôznym firmám, ale pokiaľ nemám dôkazy, nechcem nikoho obviňovať.Môj program je zameraný predovšetkým na zmenu spôsobu prístupu k problémom. Žiadnu oblasť nechcem riešiť od stola a výhradne s manažmentom či vedúcimi predstaviteľmi. Sú to často práve radoví zamestnanci a tí, ktorých sa daná oblasť dotýka (napr. pacienti, cestujúci), ktorí vedia jasne popísať problémy, s ktorými sa stretávajú a môžu byť veľmi nápomocní pri hľadaní riešení. Hlavné oblasti, na ktoré sa chcem zamerať, sú zdravotníctvo, doprava, školstvo, ale i cestovný ruch.Dôsledný audit fungovania, financovania a zvolávanie konferencií v každej oblasti, kde má ŽSK svoje kompetencie. Vypočuť si názory tých, ktorých sa rozhodnutia kraja dotýkajú. So svojím novým pracoviskom sa budem musieť čo najlepšie zoznámiť.Vo svojom živote sa stretávam s rôznymi ľuďmi a nikdy som nemal problém spoločnej práci s človekom, ktorý mal iný politický názor. Pokiaľ to budú normálni ľudia, nevidím problém. Poviem to otvorene: každý názor je prakticky stranícky, každý človek je svojím politickým názorom straník. Bez ohľadu na to, či je, alebo nie je členom strany. Napríklad už len v tom, či uznáva, alebo neuznáva kapitalistické zriadenie, ale dá sa to triediť aj ďalej. Niekto je viac prozápadný, niekto skôr proruský, niekto je viac liberál, iný konzervatívec a tak ďalej. Najlepšie sa to demonštruje na našom súčasnom pánovi prezidentovi. Napriek tomu, že jeho kampaň sa niesla pod heslom "Prvý nezávislý prezident", jeho kroky v domácej i zahraničnej politike sú stranícky jasne identifikovateľné.