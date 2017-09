Pittella žiada vylúčenie Fideszu zo skupiny európskych ľudovcov

Gianni Pittella Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. septembra (TASR) - Budapešť a Bratislava si musia teraz splniť svoje povinnosti a relokovať utečencov z Grécka a Talianska, k čomu sú zaviazaní. Po dnešnom verdikte Súdneho dvora EÚ, ktorý zamietol žaloby Maďarska a Slovenska proti mechanizmu utečenekých kvót, to povedal predseda politickej skupiny socialistov demokratov v Európskom parlamente (S&D) Gianni Pittella.vyhlásil šéf druhej najvplyvnejšej frakcie v europarlamente.Pittella zdôraznil, že solidarita funguje "obojsmerne". Je hanbou ak maďarský premiér Viktor Orbán na jednej strane požaduje finančné prostriedky EÚ na vybudovanie zbytočného plota proti utečencom, no vyhýba sa zodpovednosti, ktorá je spojená s členstvom v EÚ. "odkázal šéf S&D.Manfred Weber je predsedom Európskej ľudovej strany (EPP) v EP. Maďarský občiansky zväz (Fidesz) je členom skupiny EPP v EP.Pittella tiež upozornil, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ treba vnímať ako "míľnik" pre EÚ a využiť ho ako príležitosť na celkovú zmenu politiky v oblasti azylu a migrácie. "Musíme urobiť zo systému relokácií trvalý mechanizmus s dôsledkami pre členské štáty, ktoré odmietajú prijať svoj spravodlivý podiel," uviedol šéf socialistov. Zároveň vyzval na reformu Dublinského systému, podľa ktorého musia utečenci požiadať o azyl v prvom členskom štáte, do ktorého sa dostanú. Tento systém by mal byť podľa neho nahradený centralizovaným európskym systémom, ktorý prerozdeľuje utečencov