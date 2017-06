Pivný čin roka: malé pivovary na festivale Pohoda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Zrejme nikto nebol prekvapený, keď si cenu v kategóriiodniesla odvážna aktivita pivovaru Urpiner a ďalších malých pivovarov z Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska (AMNPS), ktorí v nadnesenom význame slova „dobyli“ najväčší slovenský hudobný festival Pohoda. „Keď nás organizátori oslovili s ponukou partnerstva, najprv sme sa trochu zľakli. No potom sme si povedali, že odvážnym praje šťastie a priniesli sme Urpiner, ako aj ďalších osem malých pivovarov, na tento festival svetového formátu. Vôbec to neľutujeme a tento rok do toho ideme opäť s rovnakým nadšením. Aj toto dnešné ocenenie dokazuje, že sme na správnej ceste,“ úprimne vyznáva podpredseda predstavenstva Banskobystrického pivovaru Urpiner a zároveň šéf Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, Ľubomír Vančo.Najviac ocenení získal, ktorý bodoval až v štyroch kategóriách. Odniesol si cenu za kategóriua stal sa aj. Jeho sládok, ktorý pivovar naštartoval a varil v ňom pivo tri sezóny, získal titul. Rovnako bodovalo aj jeho „ukričané pivo“, ktoré sa stalo spolu s kooperačnou várkou košických pivovarov Golem, Corvus, Cassa Brewery a Šemrák,, jednotkou v kategórii. V tejto kategórii hodnotili pivá aj návštevníci stránky opive.sk, ktorí sa s porotou zhodli v tom, že košický pivný počin im chutil najviac. Šéfka pivovaru Golem a podpredsedníčka AMNPS, Beáta Murková, sa oceneniu teší: „Som rada, že sa podarilo navariť pivo, ktoré ľuďom chutí a má dobré ohlasy. Keďže ide o kooperačnú várku, musím vyzdvihnúť skvelú spoluprácu s kolegami z lokálnych minipivovarov. Je naozaj fajn držať spolu a robiť spoločné projekty. My v asociácii sme sa odjakživa snažili byť jeden druhému nápomocní a vymieňať si skúsenosti. Koniec koncov, preto sme ju aj v roku 2009 založili.“ Prítomní novinári mali možnosť ochutnať všetky nominované pivá a zahlasovať, ktoré najviac chutí im. Cenu novinárov v kategórii Pivo roka 2016 si odnieslo pivo. z pivovaru Wywar., kde sa podáva pivo z malých pivovarov, sa stal košický. V kategóriicenu získalsa stali jedinečné pivné marmelády manželov Nógellovcov. Býva už takmer zvykom, že titulsi pravidelne odnášajú dámy. Nebolo tomu inak ani teraz, keďže ho získalaz bratislavského minipivovaru Richtár Jakub.sa stal. Minulý rok bola prvý raz udelená cena v kategórii, kde sa oceňuje kočovný pivovar vyrábajúci pivo podľa vlastného receptu v prenajatých pivovaroch. Za rok 2016 si ocenenie odniesol opäť kočovný pivovarVíťazov v jednotlivých kategóriách vyberala porota zložená z členov Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska (AMNPS), členov sekcie homebrewingu a z členov Akadémie ocenených v predchádzajúcich anketách. V prvom nominačnom kole boli zozbierané tipy na nominácie a v druhom kole sa uskutočnil výber víťazov zo štyroch nominovaných v každej kategórii.Pre viac informácii navštívte www.pivobrana.sk alebo www.malepivovary.sk