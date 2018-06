Pivný pochod Trnavská 13 oslavuje 25 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 16. júna (TASR) – Milovníci piva sa v sobotu zúčastňujú 25. ročníka pivného pochodu Trnavská 13, ktorý sa za vyše dve desaťročia zaradil medzi trnavské fenomény. Do akcie sa tento rok zapojilo 13 reštaurácií a barov po celej Trnave, päť ďalších je registrovaných ako bonusových. Z pôvodne malého pivného pochodu dvadsiatich nadšencov sa vytvorila známa letná akcia.Ako uviedol spoluorganizátor akcie Igor Holéczy, štartovalo sa o 8.00 h pred podnikom na Rybníkovej, pričom počas jedného dňa zvyknú putovať ulicami mesta za pivom zhruba tri tisícky ľudí z celého Slovenska a Čiech.dodal Holéczy.Návštevníci píšu svoje hodnotenia podnikov do unikátnych pivných pasov a spolu určujú najlepší podnik podľa štyroch kritérií: kvalita piva, „pivoprostredie“, obsluha v reštaurácii a poradie podľa mobilnej aplikácie. Celkový víťazný podnik, ako aj víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení v sobotu večer.Novinkou je vedomostná online hra, prostredníctvom ktorej sa záujemcovia dozvedia zaujímavosti o podnikoch na trase a môžu jej hraním získať od nich aj ceny. Na štarte i v cieli čaká účastníkov akcie spoločné fotenie a pripravených bude tiež viac ako 15 rôznych súťaží, napríklad o najväčšie brucho, najväčšie ucho pochodu, najväčšiu partiu či vedomostné otázky. V nočných hodinách čaká účastníkov pochodu after party. Na tohtoročný pochod pripravili organizátori tmavomodré tričká so žltým lemovaním, logom a pivnými motívmi.