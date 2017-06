PK: Finále s Čile a Nemeckom bude mať premiéru

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

b>Pohár konfederácií FIFA 2017 (nedeľa 2. júla)



o 3. miesto



14.00 Portugalsko - Mexiko (Moskva)



finále



20.00 Čile - Nemecko (Petrohrad)





Zoznam víťazov futbalového Pohára konfederácií FIFA od r. 1992:



1992 v Saudskej Arábii: Argentína (2. Saudská Arábia, 3. USA)



1995 v Saudskej Arábii: Dánsko (Argentína, Mexiko)



1997 v Saudskej Arábii: Brazília (Austrália, ČR)



1999 v Mexiku: Mexiko (Brazília, USA)



2001 v Japonsku a Kór. rep.: Francúzsko (Japonsko, Austrália)



2003 vo Francúzsku: Francúzsko (Kamerun, Turecko)



2005 v Nemecku: Brazília (Argentína, Nemecko)



2009 v JAR: Brazília (USA, Španielsko)



2013 v Brazílii: Brazília (Španielsko, Taliansko)







Bratislava 30. júna (TASR) - Futbalisti Čile a Nemecka sa v nedeľu 2. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade stretnú vo finále Pohára konfederácií FIFA 2017. Oba tímy majú na generálkovom podujatí, ktoré sa koná rok pred majstrovstvami sveta, finálovú premiéru a možnosť získať prvýkrát prestížnu trofej. Rekordérom v počte ich ziskov je Brazília, ktorá v predošlých deviatich ročníkoch Pohára konfederácií triumfovala štyrikrát, z toho trikrát nepretržite v rokoch 2005, 2009 a 2013.Čile v semifinále vyradilo úradujúceho majstra Európy Portugalsko. Po bezgólovom 120-minútovom priebehu uspel juhoamerický šampión v jedenástkovom rozstrele 3:0. Nemci mali cestu do boja o titul jednoduchšiu. Nad Mexikom viedli vo štvrtkovom semifinále už v 8. minúte 2:0, neskôr pridali ďalšie dva góly a napokon triumfovali presvedčivo 4:1. Obaja finalisti sa na tohtoročnom Pohári konfederácií stretli vo vzájomnom zápase v základnej skupine, v ktorom sa zrodil nerozhodný výsledok 1:1.vyhlásil útočník Nationalelf Timo Werner. V podobnom duchu sa niesli aj slová Leona Goretzku, ktorý bol dvojgólovým hrdinom semifinále proti Mexiku. "" Manažér nemeckého tímu Oliver Bierhoff dokonca povýšil herný prejav mužstva nad výsledky.Čile si po skalpe Portugalska trúfa aj na ďalšieho európskeho gigantapovedal kouč juhoamerického šampióna Juan Antonio Pizzi.V zápase o 3. miesto si rovnako v nedeľu o 14.00 SELČ v Moskve zmerajú sily zdolaní semifinalisti Portugalsko a Mexiko. "Selecao" nastúpi bez svojej najväčšej hviezdy Cristiana Ronalda. Útočník Realu Madrid sa po stredajšej prehre v semifinále s Čile odpojil od spoluhráčov a odcestoval za jeho čerstvo narodenými dvojičkami.povedal C. Ronaldo a poďakoval sa za porozumenie realizačnému tímu, ktorý ho uvoľnil. "Vždy som odovzdával reprezentácii, čo som mohol, hoci sa mi narodili deti. Prezident Portugalskej futbalovej federácie a tréner národného mužstva boli veľmi ústretoví a to im nikdy nezabudnem," dodal 32-ročný kapitán majstrov Európy.