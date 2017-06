PK: Nemci idú do finále po výhre nad Mexikom

Na snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 29. júna (TASR) - Súperom Čile vo finále Pohára konfederácií FIFA 2017 budú futbalisti Nemecka. Úradujúci majstri sveta zvíťazili vo štvrtok v druhom semifinálovom súboji v Soči nad šampiónom zóny CONCACAF Mexikom jednoznačne 4:1. Rozhodujúci náskok si vybudovali už v úvodnej osemminútovke zásluhou dvoch gólov Leona Goretzku, v druhom polčase si ho bezpečne kontrolovali.Finále na generálkovom podujatí MS 2018 je na programe v nedeľu 2. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade. Mexičanov čaká iba boj o 3. miesto, s Portugalskom sa stretnú o šesť hodín skôr v Moskve.Góly: 6. a 8. Goretzka, 59. Werner, 90.+1 Younes - 89. Fabian. Rozhodoval: Pitana (Arg.), ŽK: Can - Jimenez, 37.923 divákov.Nemecko: ter Stegen - Kimmich, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Rudy, Goretzka (67. Can), Hector - Stindl (78. Brandt), Draxler (81. Younes) - WernerMexico: Ochoa - Layun, Araujo, Moreno, Oswaldo - J. Dos Santos (66. Marquez), Herrera, G. Dos Santos (63. Fabian) - Jimenez, Hernandez, Aquino (46. Lozano)Nemci mali raketový nástup. Už v 6. minúte rozbehli po pravej strane rýchly brejk, Henrichs nacentroval loptu na Goretzku, ktorý na nič nečakal a spoza šestnástky namieril presne k žrdi - 1:0. O dve minúty viedli úradujúci majstri sveta už dvojgólovým rozdielom, Goretzka tentoraz využil krásnu kolmicu Wernera. Mexičania sa iba ťažko spamätávali z úvodného šoku. V ďalšom priebehu sa snažili držať loptu na svojich kopačkách, no ich obliehanie súperovej šestnástky bolo neškodné. Naopak, Nemci stále hrozili kontrami, v 19. minúte Ochoa zachránil svoj tím od ďalšej pohromy, keď kolenom zneškodnil tutovku Wernera. Mexičania stále viac búšili do súpera a postupne začali nachádzať recept na prekonanie jeho obranného valu. V 32. minúte ho prekabátili rýchlou narážačkou, keď Hernandez vyslal do šance G. Dos Santosa, ter Stegen však vyrazil jeho strelu pravou nohou a poradil si aj s hlavičkou J. Dos Santosa. V 34. minúte sa šikovne uvoľnil Hernandez, preloboval ter Stegena, ale aj nemeckú bránu.V druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Stredoameričania kontrolovali loptu, Nemci čakali na svojej polovici na súperove chyby, po ktorých okamžite vychádzali do rýchlych protiútokov. V 53. minúte unikol mexickej obrane Werner, tiesnený však zakončil z uhla vedľa brány. Nemecký útočník protestoval, že ho Moreno v šestnástke sotil, no rozhodca penaltu neodpískal. O šesť minút neskôr sa už radoval po dokonalom vyšachovaní súperovej obrany, po prihrávkach Draxlera a Hectora skóroval Werner do prázdnej brány - 3:0. Tréner Mexika Osorio reagoval na nepriaznivý vývoj striedaniami. Hru oživil Fabian, ktorý sa dvakrát dostal do nádejnej streleckej pozície, jeho koncovke ale chýbala presnosť. Svoje umenie potom ukázal ter Stegen, ktorý zlikvidoval delovku Layuna. V 75. minúte mu pomohlo brvno po hlavičke Jimeneza a v 84. minúte reflexívne zastavil aj pokus z hlavy veterána Marqueza. Až v 89. minúte sa podarilo Mexičanom konečne skórovať po ďalekonosnej strele Fabiana, záverečné slovo však mali Nemci zásluhou striedajúceho Younesa - 4:1.