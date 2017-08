Plán štatútu prvej dámy vo Francúzsku odmietlo už vyše 200.000 ľudí

Prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová (vľavo) a prvá dáma USA Melania Trumpová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. augusta (TASR) - Viac ako 220.000 ľudí už podpísalo petíciu proti plánom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý chce pre svoju manželku Brigitte oficiálny štatút prvej dámy.Na rozdiel od tradície zaužívanej v Spojených štátoch manželky francúzskych prezidentov nemajú žiadne oficiálne postavenie, aj keď neoficiálne sa veľmi často venujú charitatívnym projektom či organizáciám. Manželky doterajších francúzskych prezidentov mali preto v Elyzejskom paláci k dispozícii malé tímy, ktoré im v tom pomáhali.Macron už počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami avizoval, že sa chce zasadiť za to, aby francúzska prvá dáma mala oficiálny štatút, vlastný úrad a štáb. Spresnil, že prvá dáma by nebola platená z verejných zdrojov.Mnohí Francúzi však tento jeho plán označujú zafrancúzskej politiky. O tejto téme sa vo Francúzsku navyše debatuje v čase, keď parlament, v ktorom dominuje Macronom založená strana Republika v pohybe (LREM), rokuje o reformách zameraných na zrušenie doteraz existujúcej možnosti, aby poslanci ako svojich platených asistentov zamestnávali i svojich príbuzných.Zamestnávanie príbuzných ako poslaneckých asistentov sa vo Francúzsku stalo jednou z nečakaných tém kampane pred prezidentskými voľbami, ktorých favorita, konzervatívca Francoisa Fillona, pripravilo o takmer isté víťazstvo po tom, ako sa v médiách objavilo podozrenie, že svoju manželku Penelope roky zamestnával a platil ako svoju poslaneckú asistentku. Fillon i jeho žena stále odmietajú, že by šlo o fiktívnu prácu. Prípadom sa zaoberajú vyšetrovacie orgány.Thierry Paul Valette, ktorý na internete spustil petíciu proti tomu, aby bol Brigitte Macronovej oficiálne priznaný štatút prvej dámy, v rozhovore pre agentúru Reuters poukázal na to, žePodľa prieskumov verejnej mienky, ktoré boli vo Francúzsku zverejnené ešte v máji, sa proti oficiálnemu štatútu prvej dámy vyslovilo 68 percent opýtaných.Hovorca Elyzejského paláca informoval, že štatút prvej dámy bude definovať výnos, na ktorom sa už pracuje. Dodal, že Brigitte Macronová, ktorá denne dostáva okolo 200 listov, už má v Elyzejskom paláci k dispozícii štvorčlenný tím spolupracovníkov.