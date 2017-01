Plánovaná dražba Turčianskej galérie sa neuskutoční

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Martin 27. januára (TASR) – Plánovaná dražba budovy Turčianskej galérie v Martine v súvislosti s exekúciou mesta sa dnes neuskutoční. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok (26.1.) rozhodol, že Najvyšší súd (NS) bude musieť opätovne rozhodnúť o mimoriadnom dovolaní podanom generálnym prokurátorom, ktoré sa týka prehratého súdneho sporu mesta Martin v kauze Martinské hole. Minuloročným uznesením, v ktorom NS odmietol mimoriadne dovolanie ako neprípustné, došlo podľa ÚS k porušeniu základného práva mesta Martin na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Uznesenie ÚS zrušil a vrátil ho NS na ďalšie konanie, oznámil predseda II. senátu ÚS Lajos Mészáros.Podľa rozsudku NS z roku 2015 má mesto zaplatiť 8,4 milióna eur firme PK Faktoring právnika Petra Kubíka. Mesto sa obrátilo na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý podal voči rozsudku mimoriadne dovolanie. Mesto sa dostalo do exekúcie a exekútor vyhlásil dražbu budovy Turčianskej galérie. Vo veci exekúcie podľa primátora Martina Andreja Hrnčiara momentálne prebieha konanie o návrhu na jej odklad, ktoré nie je právoplatne skončené.Dlhoročná kauza siaha ešte do roku 1995, keď mal Martin vložiť do spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole nepeňažný vklad v podobe martinského hotela Turiec a chaty Magistrát. K tomu však nedošlo. V roku 2002 štatutárni zástupcovia Lyžiarskeho strediska Martinské hole zažalovali mesto a žiadali zaplatiť 3,42 milióna eur (viac ako 103 miliónov korún). Na 8,4 milióna eur, ktoré vo februári 2015 NS priznal PK Faktoring, sa vyšplhala suma aj s úrokmi.Súdy v kauze najprv rozhodovali v prospech Martina, čo v roku 2009 zvrátilo mimoriadne dovolanie vtedajšieho zástupcu generálneho prokurátora Ladislava Tichého na NS.