Plánované zmeny cien energií kritizovali aj KDH a OĽaNO

Bratislava 18. januára (TASR) – Plánované zmeny v cenách energií na rok 2017 dnes kritizovalo aj mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého by väčšina domácností zaplatila za zemný plyn viac ako vlani. Vyhlášku regulátora o poplatkoch za distribúciu považuje za neodbornú a žiadalo ich vrátiť na úroveň z minulého roka. Premiér Robert Fico (Smer-SD) po dnešnom rokovaní vlády už avizoval, že ÚRSO zruší svoje regulačné rozhodnutie na tento rok.Podpredseda KDH Pavol Zajac na dnešnej tlačovej konferencii upozornil, že zvýšenie fixnej zložky ceny plynu by najviac pocítili domácnosti s nižšou spotrebou plynu. Bežné rodinné domy, ktoré plynom kúria, ohrievajú vodu a varia, patria do tarifnej triedy D3. Tá zahŕňa spotrebu od 1700 do 4000 kubických metrov (m3) plynu ročne. Zatiaľ čo v roku 2016 platili ľudia v tejto triede ročný poplatok za distribúciu 76 eur, tento rok to malo byť 210 eur.Domácnosť s ročnou spotrebou 1800 m3 by podľa Zajaca zaplatila v roku 2017 o 53 eur viac ako vlani napriek tomu, že cena plynu ako komodity klesla. Na druhej strane domácnosti so spotrebou na úrovni 4000 m3, teda veľké rodinné domy, by mali v konečnom dôsledku ušetriť 95 eur." zdôraznil Zajac.Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA upozornilo na to, že sa od januára zvýšili aj náklady na odber vody. A to predovšetkým pre tie domácnosti, ktoré odoberajú menšie objemy vody. Dôvodom majú byť zvýšené fixné ceny za vodomery. Preto aj keď ceny za odber samotnej vody klesnú, kvôli poplatkom sa pri nižšej spotrebe vody celkové náklady domácností zvýšia." zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič.Až pri spotrebe 150 m3 ročne sa to podľa neho "láme" a tí, ktorí odoberajú nad túto hranicu, už budú v celkovom vyčíslení platiť menej ako doteraz." dodal Matovič. Naopak, bohatí, ktorí minú najviac vody, podľa neho na týchto zmenách ušetria.Koaličná vláda Smeru-SD, Mosta-Híd a SNS tak podľa Matoviča nemôže zareagovať inak než. "To bude krásny príklad do učebnice politického marketingu alebo politológie, že čo to znamená diletant v politike," dodal Matovič.Ako po dnešnom rokovaní vlády uviedol jej predseda Robert Fico (Smer-SD), kabinet vyslovil "s regulačným rámcom v energetike na rok 2017. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa teraz podľa neho v rámci tzv. autoremedúry (opravy vlastného rozhodnutia, pozn. TASR) vráti k distribučným poplatkom za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016.Predseda ÚRSO podľa Fica na dnešnom rokovaní vlády oznámil, že je pripravený v rámci autoremedúry obidve rozhodnutia regulačného úradu stiahnuť, pokiaľ ide o fixné poplatky pri distribúcii elektriny v pôsobnosti SSE - Distribúcia, ako aj pri fixných poplatkoch týkajúcich sa odberu plynu." dodal predseda vlády.