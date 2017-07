Plánujete dovolenku aj s domácim zvieraťom? Takéto máte povinnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) - Ani počas dovolenky sa rodina nemusí rozlúčiť so svojím štvornohým priateľom. Cestovanie so psom alebo mačkou však prináša určité obmedzenia a povinnosti.radí Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama.Ako ďalej uvádza, donedávna platili v členských krajinách EÚ v oblasti cestovania so zvieratami rôzne pravidlá. V júli tohto roku však europoslanci zjednotili nové pravidlá, v ktorých požadujú elektronickú databázu na monitoring pohybu zvierat.Tak ako pre ľudí, aj pre zviera môže dlhá jazda autom predstavovať stres. Spolu s autolekárničkou v povinnej výbave by mala byť aj lekárnička pre psa či mačku. Lieky alebo upokojujúce prostriedky by sa však nemali podávať preventívne, ale iba v nevyhnutnom prípade.Pri prevoze zvieraťa, najmä väčšieho psa, je potrebné myslieť aj na bezpečnosť jazdy.zdôrazňuje Cvachová.Ideálnym miestom pre psa je však kufor. Jazda bude pre zviera bezpečnejšia, ak sa mu do zadnej časti vozidla umiestni textilná alebo plastová búda.Auto nie je jediný dopravný prostriedok, ktorým sa môže prevážať zviera. So svojím miláčikom je možné vydať sa na cestu aj letecky, znamená to však zvýšené náklady. Pes alebo mačka totiž musia mať vlastnú letenku a okrem toho aj špeciálnu klietku na prepravu zvierat.