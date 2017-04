Plastická klinika fungovala bez povolení, teraz zaplatí mastnú pokutu

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavské súkromné estetické zariadenie Adelais Clinique má zaplatiť pokutu 22.000 eur, fungovalo bez potrebných povolení. Takúto sankciu dostalo od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), jeho predseda Pavol Frešo dnes o tom informoval na tlačovej konferencii. Najvyššia možná pokuta v tejto je veci je vo výške 33.000 eur. Frešo tvrdí, že o výške sankcie sa na Úrade BSK radili s inštitúciami, ktoré pôsobia v zdravotníctve.Pokuta je výsledkom správneho konania, ktoré začal kraj voči zariadeniu na Ventúrskej ulici koncom minulého roka. Vtedy mu aj stopol činnosť. Lekári v ňom mali vykonávať plastické operácie. Načierno ich tam mal robiť lekár Yassine Ghazi Abou Ghoneim. BSK sa ale domnieva, že zákroky vykonávalo viacero špecialistov. Zásielka s rozhodnutím o sankcii by podľa Freša mala byť dnešným dňom klinike doručená. Zástupcovia zariadenia sa ešte môžu voči verdiktu odvolať. Ak to neurobia v stanovenej lehote, rozhodnutie bude právoplatné.Kraj tvrdí, že pacienti, ktorí sa na operácie v klinike sťažovali,. BSK má urobené zápisnice s asi piatimi takýmito ľuďmi. Bolestivé komplikácie hlásili napríklad po operácii prsníkov, aplikovaní kyseliny hyalurónovej či pri operácii kŕčových žíl.uviedol hlavný lekár BSK Valerián Potičný.Klinika nemôže vykonávať činnosť ani v súčasnosti. Predbežné opatrenie, ktoré jej dalo stopku, stále platí. Kraj tvrdí, že zariadenie do dnešného dňa nepožiadalo o vydanie licencie.povedal Frešo. Priznal, že z kliniky na nich vyskúšalipovedal Frešo.Prípad rieši polícia aj Slovenská lekárska komora. Polícia v jednom z vyšetrovaných prípadov už vzniesla obvinenie, a to 41-ročnému mužovi z trestného činu poškodenia zdravia. Komora potvrdila, že spomínanému lekárovi nevydávala žiadnu licenciu. Neeviduje tiež, že by mal špecializáciu. Vyplýva to aj z jeho kódu zdravotníckeho pracovníka.Verejnosť si vie overiť, či majú zdravotnícke kliniky alebo rôzne ambulancie od krajov povolenie na činnosť. Napríklad na webe www.e-vuc.sk. Ak sa na tomto portáli hľadaný subjekt nenachádza, povolenie zrejme nemá. Potom treba v tejto veci kontaktovať príslušný kraj.BSK chce ambulancie, ktoré majú od nej povolenie na činnosť, označiť v najbližších dňoch nálepkami s jej logom a príslušným kódom.dodal Frešo.