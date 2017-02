Plat šéfa Volkswagenu má dostať strop

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 6. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje stanoviť strop na ročný plat svojho šéfa na úrovni 10 miliónov eur. Uviedol to nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou.Ako uviedol zdroj pre agentúru Reuters, dozorná rada Volkswagenu pracuje na nových pravidlách o platoch manažérov už dlhší čas. Rokovať by o tom mala na najbližšej schôdzi, ktorá sa uskutoční 24. februára. Hovorca VW sa k informáciám odmietol vyjadriť.Najväčšia nemecká automobilka sa už skôr dostala pod paľbu kritiky za platy svojich najvyšších predstaviteľov. Bývalý výkonný riaditeľ VW Martin Winterkorn bol známy ako najlepšie platený šéf spoločnosti v Nemecku. Napríklad za rok 2014 predstavoval jeho plat takmer 16 miliónov eur.V nasledujúcom roku sa mu síce plat znížil o vyše polovicu, ale aj tak zarobil celkovo 7,3 milióna eur. To všetko napriek tomu, že akcie firmy zaznamenali v dôsledku emisného škandálu prudký pokles.