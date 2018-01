Platby cez mobil sú čoraz populárnejšie

Trend v platení mobilom stúpa

Platby v obchode aj na internete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V online ére si banky na Slovensku uvedomujú, že musia zákazníkom ponúkať niečo navyše k bežným bankovým službám - aby im klienti neodišli ku konkurencii. Napríklad k finančno-technologickým firmám, ktoré chrlia na trh rôzne platobné aplikácie. Konkurenciu bankám robia aj veľkí IT giganti ako Apple či Google. Banky.sk sa pozreli na najnovšie trendy v mobil bankingu V ani nie tak dávnej minulosti si ľudia cez mobil viac-menej pasívne prezerali zostatky či pohyby na účte . Dnes sú aktívnejší a cez telefón oveľa častejšie aj platia. Potvrdzujú to tiež oslovené banky.“Zadávanie platieb cez aplikáciu VUB Mobil Banking je jedna z najčastejších funkcií, ktorú klienti v aplikácii využívajú. Počet zadaných platieb cez ňu za posledné roky neustále rastie a výška priemernej platby je asi 300 eur,” tvrdí Petra Czikorová, z oddelenia e-Biznis VÚB banky Poštová banka , ktorá kedysi cielila skôr na staršiu generáciu klientov, sa v minulom roku začala orientovať aj na mladšiu klientelu. Aj preto pred rokom spustila novú mobilnú aplikáciu, zameranú na správu financií. „Platby realizované cez mobilnú aplikáciu sa u našich klientov tešia stále väčšej popularite. Od jej spustenia zaznamenávame neustály nárast týchto platieb,“ tvrdí Lýdia Žáčková, hovokyňa Poštovej banky. Tatra banka má už vyše roka aplikáciu MobilePayTB. „Aplikácia je medzi klientmi obľúbená. V priemere zákazník zaplatí svojím mobilom viac ako 5-krát za mesiac a priemerná výška transakcie je 21 eur,“ uvádza Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky. V roku do 2017 (do konca novembra) zrealizovali klienti Tatra banky cez mobilnú aplikáciu už 200-tisíc transakcií v celkovom objeme 4,3 milióna eur.Zo štatistík ČSOB vyplýva, že každý užívateľ jej mobilnej aplikácie sa do nej prihlási v priemere až 18 krát mesačne. „To je tri krát častejšie ako je priemerný počet prihlásení do internetbankingu,“ dodáva Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.Klienti online banky mBank v mobilnej aplikácii najčastejšie kontrolujú zostatok na účte (až 94 %), zadávajú jednorazové platby (61 %) a kontrolujú históriu platieb (51 %). „Čoraz viac sa tiež využívajú funkcie na vyhľadávanie bankomatu mobilom alebo na zadanie platobného príkazu na telefónne číslo,“ dodáva Pavel Vlček, hovorca mBank.Cez mobil sa dá platiť nielen u obchodníka bezkontaktne, ale aj na internete . V Tatra banke vám mobilná aplikácia umožňuje vygenerovať si jednorazové číslo karty, ktoré následne použijete na konkrétny nákup u vybraného obchodníka. „Vďaka tomu, že číslo karty je jednorazové, nie je možné, aby bola karta zneužitá na ďalšie platby,“ vysvetľuje bezpečnosť Žiaranová. Podľa nej každá štvrtá transakcia, realizovaná cez MobilePayTB, je práve nákup na internete Ak ste klientom Tatra banky či VÚB, je možné nakupovať aj s aplikáciou VIAMO. V tomto prípade je platenie postavené na prevode z účtu na účet . Cez aplikáciu môžete platiť priateľom, v kamenných predajniach, ale aj na internete. Tam to funguje tak, že sa prekliknete z mobilnej aplikácie obchodníka priamo do aplikácie VIAMO, kde sú všetky platobné údaje automaticky predvyplnené a platbu už len autorizujete.Vo VÚB na internete viete zaplatiť buď platobnou kartou alebo cez ePlatby VÚB. Táto banka ponúka aj platbu mobilom pomocou aplikácie Wave2Pay, ktorá umožňuje vo svojej najnovšej verzii okrem bezkontaktných platieb aj výbery hotovosti z bankomatov VÚB. Okrem toho nová verzia aplikácie ponúka platby bez internetového pripojenia.Cez mobilnú aplikáciu Poštovej banky môžete platiť bezhotovostne u obchodníka, tak aj na internete. „Okrem toho majú naši klienti k dispozícii aj aplikáciu Peniaze S5, cez ňu môžu vyberať obchodníkov (LIDL, Panta Rhei, Shell...), u ktorých platia kartou Poštovej banky alebo cez internet (napríklad booking.sk či zlavadna.sk) s výhodnými zľavami,“ vysvetľuje Žáčková.Mobilná aplikácia mBank 3.0 posiela tiež okamžité oznámenia o pohyboch na účte, teda bez akéhokoľvek oneskorenia. Ide o takzvanú push notifikáciu.