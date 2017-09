Pláteník a Kasatkinová ukončili po vzájomnej dohode spoluprácu

Ruská tenistka Daria Kasatkinová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 29. septembra (TASR) - Šéftrenér trnavskej EMPIRE Tennis Academy Vladimír Pláteník a momentálne 31. hráčka sveta Daria Kasatkinová ukončili po turnaji WTA v čínskom Wu-chane po vzájomnej dohode spoluprácu. Slovenský kouč priviedol ruskú tenistku k najväčším úspechom v kariére a stál za jej posunom o vyše 300 priečok v rebríčku WTA.Spolupráca Kasatkinovej a Pláteníka sa začala v októbri 2014 v klube TC EMPIRE Trnava, kde sa stala zároveň členkou medzinárodnej akadémie EMPIRE Tennis Academy. Za rok sa Ruska v jej zázemí posunula v rebríčku WTA o 300 miest, v auguste 2016 bola na svojom maxime – 24. priečke. V sezóne 2016 bola v treťom kole grandslamových turnajov Australian Open, Roland Garros a aj vo Wimbledone. V aktuálnom roku sa dostala do 3. kola Roland Garros a do štvrtého na US Open. V apríli 2017 získala v americkom Charlestone svoj prvý singlový WTA titul.uviedol Vladimír Pláteník pre www.empire-tennis-academy.com.uviedol v tlačovej správe predseda predstavenstva TC EMPIRE Miroslav Hlavna.